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У Польщі трапилася екологічна катастрофа: подробиці

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У польській столиці Варшаві з ладу вийшла станція очистки стічних вод "Цайка", в результаті чого в головну річку країни Віслу зливаються каналізаційні відходи.

Про це на прес-конференції 28 серпня заявив президент столиці Рафал Тшасковскій, повідомляє польське видання "Do rzeczy".

За його словами, трапився збій одного зі складальників, який переробляв відходи з лівобережної частини Варшави. Стічні води були спрямовані на другий із колекторів, який припинив роботу наступного дня. Наразі в річку стікає 3 тисячі літрів стічних вод за секунду.

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На Віслі екологічна катастрофа

На Віслі екологічна катастрофа

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Також Міністр навколишнього середовища Генрик Ковальчик зазначив, що інформація про аварію надійшла зі значною затримкою.

У свою чергу прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький прокоментував НП. Він зазначив, що це може бути не просто екологічна, а епідеміологічна катастрофа і запевнив у підтримці місцевих органів влади з боку центрального уряду в цьому питанні.

"Це може бути навіть епідеміологічна катастрофа, тому ми створили кризову команду і діяли швидко. Армія вже досліджує, ми створимо понтонний міст, щоб рухатися, зробити обхід через Віслу, щоб ці стічні води просто текли туди, куди вони повинні текти, а не далі в Віслу, створюючи серйозну загрозу, зокрема для здоров'я", – зазначив прем'єр-міністр Моравецький.

Матеуш Моравецький

Матеуш Моравецький

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Особа
Матеуш Моравецький
Місце
Польща Варшава
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