У Польщі трапилася екологічна катастрофа: подробиці

У польській столиці Варшаві з ладу вийшла станція очистки стічних вод "Цайка", в результаті чого в головну річку країни Віслу зливаються каналізаційні відходи.

Про це на прес-конференції 28 серпня заявив президент столиці Рафал Тшасковскій, повідомляє польське видання "Do rzeczy".

За його словами, трапився збій одного зі складальників, який переробляв відходи з лівобережної частини Варшави. Стічні води були спрямовані на другий із колекторів, який припинив роботу наступного дня. Наразі в річку стікає 3 тисячі літрів стічних вод за секунду.

На Віслі екологічна катастрофа 112 Україна

Також Міністр навколишнього середовища Генрик Ковальчик зазначив, що інформація про аварію надійшла зі значною затримкою.

У свою чергу прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький прокоментував НП. Він зазначив, що це може бути не просто екологічна, а епідеміологічна катастрофа і запевнив у підтримці місцевих органів влади з боку центрального уряду в цьому питанні.

"Це може бути навіть епідеміологічна катастрофа, тому ми створили кризову команду і діяли швидко. Армія вже досліджує, ми створимо понтонний міст, щоб рухатися, зробити обхід через Віслу, щоб ці стічні води просто текли туди, куди вони повинні текти, а не далі в Віслу, створюючи серйозну загрозу, зокрема для здоров'я", – зазначив прем'єр-міністр Моравецький.

Матеуш Моравецький dorzeczy.pl

Premier @MorawieckiM podczas narady z wojewodami: W związku ze skażeniem Wisły powołaliśmy sztab kryzysowy, wojsko jest na rekonesansie i będziemy tworzyć most pontonowy dla alternatywnego rurociągu . Pokazujemy sprawność państwa i to, że może skutecznie pomóc samorządowi. - Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 1 вересня відвідає з візитом Польщу, в зв'язку з чим дипломат Данило Лубківський закликав його звернути увагу на 5 основних моментів. За його словами, ця поїздка є "вікном можливостей" для українсько-польських відносин.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!