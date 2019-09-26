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27 вересня • оновлено в 19:51
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У Південній Кореї зробили аборт не тій пацієнтці

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У Сеулі (Південна Корея) жінці помилково зробили аборт після того, як переплутали її з іншого пацієнткою.

Про це повідомляє The Korean Herald. Жінка була на шостому тижні вагітності. У клініку прийшла на плановий огляд.

Їй прописали уколи і направили в процедурну. Доктор і медсестра, які знаходилися там, вирішили, що жінка прийшла на аборт. Вони не уточнили особистість пацієнтки, вкололи їй анестетик і провели процедуру.

У Південній Кореї зробили аборт не тій пацієнтці

У Південній Кореї зробили аборт не тій пацієнтці

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На наступний день жінка повернулася в клініку зі скаргами на кровотечу. Тільки тоді вона дізналася, що її вагітність перервали. Жінка звернулася в поліцію. На медсестру і доктора, які провели процедуру, завели справу за статтею про халатність. Незабаром воно буде передано в прокуратуру.

Як писав OBOZREVATEL, губернатор американського штату Айова Кім Рейнольдс підписав закон, який забороняє робити аборти.

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Південна Корея Сеул
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Божевіля!!!!
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