У Сеулі (Південна Корея) жінці помилково зробили аборт після того, як переплутали її з іншого пацієнткою.

Про це повідомляє The Korean Herald. Жінка була на шостому тижні вагітності. У клініку прийшла на плановий огляд.

Їй прописали уколи і направили в процедурну. Доктор і медсестра, які знаходилися там, вирішили, що жінка прийшла на аборт. Вони не уточнили особистість пацієнтки, вкололи їй анестетик і провели процедуру.

У Південній Кореї зробили аборт не тій пацієнтці

На наступний день жінка повернулася в клініку зі скаргами на кровотечу. Тільки тоді вона дізналася, що її вагітність перервали. Жінка звернулася в поліцію. На медсестру і доктора, які провели процедуру, завели справу за статтею про халатність. Незабаром воно буде передано в прокуратуру.

Як писав OBOZREVATEL, губернатор американського штату Айова Кім Рейнольдс підписав закон, який забороняє робити аборти.

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