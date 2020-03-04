У Південній Кореї під час пожежі й вибуху на хімічному заводі компанії Lotte Chemical в місті Сосан постраждала щонайменше 31 особа.

Про це в середу, 4 березня, повідомляє канал YTN (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

Полум'я спалахнуло на ділянці перегону нафти вночі – приблизно о 03:00 за місцевим часом. 38 пожежників ліквідували вогонь протягом 2 годин.

У Південній Кореї вибухнув хімзавод m.joongdo.co.kr

Двоє з 31 потерпілих перебувають у важкому стані, про загиблих інформації не надходило. Небезпеки витоку небезпечних хімікатів немає.

У Південній Кореї вибухнув хімзавод m.joongdo.co.kr

Місцева влада заявила, що ситуація повністю під контролем. Представник Lotte Chemical сказав, що компанія вивчає причину аварії та точний збиток. Компанія припинила роботу семи зі своїх 10 об'єктів на заводі.

У Південній Кореї вибухнув хімзавод m.joongdo.co.kr

У Південній Кореї вибухнув хімзавод m.joongdo.co.kr

В результаті пожежі і вибуху на хімічному заводі компанії Lotte Chemical в південнокорейському місті смоктати постраждав щонайменше 31 осіб: https://t.co/lxsLGMcHCl pic.twitter.com/VdmEYFC2MI - LIFE.ru (@lifenews_ru) March 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Барселоною в Іспанії загорівся хімічний завод, внаслідок чого евакуювали відразу кілька населених пунктів.

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