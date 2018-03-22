У парламенті Нідерландів намагалась повіситися людина: опубліковано відео

У залі парламенту Нідерландів в Гаазі намагався повіситися активіст.

Як повідомляє Telegraaf, чоловік останні два місяці мітингував перед будівлею парламенту проти криміналізації легких наркотиків.

Відзначається, що він перебував на громадській галереї: поводився нервово ходив туди-сюди, після чого прив'язав шнурок до поручнів галереї і своєї шиї і стрибнув.

За словами очевидців, він пережив стрибок. До чоловіка одразу підбігли соціальні працівники та депутати і обережно його підняли, щоб не зламати шию. До парламенту прибула швидка і потерпілого госпіталізували. До будівлі парламенту також прибула поліція.

Дебати, які в той момент проходили в сесійній залі, припинили, будівлю евакуювали.

На кадрах видно переляк депутатів і чути звук падіння тіла.

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