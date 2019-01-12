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У Парижі стався потужний вибух: є жертва, 20 поранених

9.8тЧитати матеріал російською

У центрі Парижа в суботу, 12 січня, стався потужний вибух в одному з будинків. В результаті надзвичайної події постраждало 20 осіб, одна людина загинула.

За даними місцевої поліції в Twitter, інцидент трапився близько дев'ятої ранку за місцевим часом на вулиці Тревіз (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Очевидці в соцмережах повідомляють, що загорілася булочна. На місце НП прибули рятувальники і машини швидкої допомоги.

У Парижі стався потужний вибух: є жертва, 20 поранених

The Sun

У Парижі стався потужний вибух: є жертва, 20 поранених

The Sun

У Парижі стався потужний вибух: є жертва, 20 поранених

The Sun

У Парижі стався потужний вибух: є жертва, 20 поранених

Обставини з'ясовуються. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

У Парижі стався потужний вибух: є жертва, 20 поранених

twitter.com/croissandeau

У Парижі стався потужний вибух: є жертва, 20 поранених

twitter.com/croissandeau

У Парижі стався потужний вибух: є жертва, 20 поранених

twitter.com/croissandeau

Місцевих жителів закликали уникати території НП, щоб не заважати проїзду автомобілів швидкої допомоги.

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Також повідомляється, що з 20 постраждалих двоє знаходяться в критичному стані і семеро у важкому. Крім того, постраждали троє пожежників.

У Парижі стався потужний вибух: є жертва, 20 поранених

twitter.com/croissandeau

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії стався вибух на АЗС. В результаті НП більше 17 людей постраждали, дві загинуло.

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ФранціяПариж
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Червоний Данило
Червоний Данило
попрошу заметить и здание не сложилось и не обрушилось как на россии в магнитогорске!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Странно почему нет скабрезных коментов от свидоукров. ведь их обычно радуют подобные новости
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну что, жирный бородатый пранкер Вольнов уже потроллил Парижскую префектуру звонками а ля "DGSE взрывает Францию"? Ганопольский нашёл "кровавый след наймитов Макрона"? Климкин выложил на Фейсбуке гневную петицию в адрес "врагов Елисейского Майдана"? Ссылками не поделитесь? Второй час ищу - не могу найти. Или их нет, поскольку и так ясно, что это дело рук Путина?
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