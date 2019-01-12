У Парижі стався потужний вибух: є жертва, 20 поранених

У центрі Парижа в суботу, 12 січня, стався потужний вибух в одному з будинків. В результаті надзвичайної події постраждало 20 осіб, одна людина загинула.

За даними місцевої поліції в Twitter, інцидент трапився близько дев'ятої ранку за місцевим часом на вулиці Тревіз (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Очевидці в соцмережах повідомляють, що загорілася булочна. На місце НП прибули рятувальники і машини швидкої допомоги.

The Sun

The Sun

The Sun

Обставини з'ясовуються. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

twitter.com/croissandeau

twitter.com/croissandeau

twitter.com/croissandeau

Місцевих жителів закликали уникати території НП, щоб не заважати проїзду автомобілів швидкої допомоги.

Також повідомляється, що з 20 постраждалих двоє знаходяться в критичному стані і семеро у важкому. Крім того, постраждали троє пожежників.

twitter.com/croissandeau

Bomb exploded in Paris https://t.co/LGtQkzrdGo - Levelstakes (@LevelstakesTip) 12 січня 2019 р

🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d'une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours - Préfecture de police (@prefpolice) 12 січня 2019 р

PARIS - Importante explosion rue de Trévise dans le 9 arrondissement. Très importants dégâts. pic.twitter.com/Oi6Uusyf7a — Clément Lanot (@ClementLanot) 12 января 2019 г.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії стався вибух на АЗС. В результаті НП більше 17 людей постраждали, дві загинуло.

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