У Парижі стався потужний вибух: є жертва, 20 поранених

У центрі Парижа в суботу, 12 січня, стався потужний вибух в одному з будинків. В результаті надзвичайної події постраждало 20 осіб, одна людина загинула.
За даними місцевої поліції в Twitter, інцидент трапився близько дев'ятої ранку за місцевим часом на вулиці Тревіз (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Очевидці в соцмережах повідомляють, що загорілася булочна. На місце НП прибули рятувальники і машини швидкої допомоги.
The Sun
The Sun
The Sun
Обставини з'ясовуються. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.
twitter.com/croissandeau
twitter.com/croissandeau
twitter.com/croissandeau
Місцевих жителів закликали уникати території НП, щоб не заважати проїзду автомобілів швидкої допомоги.
Також повідомляється, що з 20 постраждалих двоє знаходяться в критичному стані і семеро у важкому. Крім того, постраждали троє пожежників.
twitter.com/croissandeau
Bomb exploded in Paris https://t.co/LGtQkzrdGo- Levelstakes (@LevelstakesTip) 12 січня 2019 р
🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d'une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours- Préfecture de police (@prefpolice) 12 січня 2019 р
PARIS - Importante explosion rue de Trévise dans le 9 arrondissement. Très importants dégâts. pic.twitter.com/Oi6Uusyf7a— Clément Lanot (@ClementLanot) 12 января 2019 г.
Новина оновлюється.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії стався вибух на АЗС. В результаті НП більше 17 людей постраждали, дві загинуло.
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