У Парижі Ліонський вокзал поглинув дим і полум'я, людей евакуюють: відео вогняної НП

У п'ятницю, 28 лютого, в центрі Парижа загорілася будівля в районі залізничного вокзалу.

Відео НП активно поширили в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Французька поліція підтвердила, що залізничний вокзал Парижа Гар-де-Ліон був евакуйований після великої пожежі.

straitstimes.com

Весь район огорнув густий дим і стіна полум'я. На місце НП прибули кілька пожежних машин. При цьому на вулиці почалися зіткнення з рятувальниками. Протестувальники перешкоджали гасінню вогню.

Twitter Omar HAFA

Згідно з повідомленнями французьких ЗМІ, пожежа була розпочата групою протестувалтників, які висловили свою незгоду з концертом конголезького співка Фаллах Іпупа. Користувачі Twitter описали, як протестуючі палили скутери поруч зі станцією.

Поліція району Берсі написала в Twitter, що автомобілі були підпалені уздовж тротуару людьми, присутніми на концерті в AccorHotels Arena.

"Вогонь має кримінальне походження і є результатом "неприпустимих зловживань, вчинених на полях концерту", – сказано в повідомленні.

Незабаром пожежники повідомили, що вогонь був погашений.

У центрі Парижа горить залізничний вокзал. pic.twitter.com/bNZp93sZCm - розпад і неповагу (@ VictorKvert2008) February 28, 2020

🇫🇷 ALERTE - Situation en cours à #Paris : des scooters et du mobilier urbain ont été incendiés près de la Gare de Lyon par des opposants au concert de Fally Ipupa à #Bercy. Grosses tensions avec la #police. Énorme panache de fumée visible. #garedelyon pic.twitter.com/NESZTrRrDl - La Plume Libre (@LPLdirect) February 28, 2020

Incendie en cours aux abords de la gare de Lyon. Évacuation de la gare en cours.

⛔ Évitez le secteur et laissez intervenir les secours. pic.twitter.com/5Yj205mvD4 — Préfecture de Police (@prefpolice) February 28, 2020

News Alert : Smoke fills the the air near the Gare de Lyon in #Paris due to demonstrators setting multiple fires to vehicles in relation to a concert.pic.twitter.com/kowALdDKBO — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 28, 2020

Massive fire over by Gare de Lyon??? pic.twitter.com/ahQ94trADe — lim 🌊 (@jellywellywoowa) February 28, 2020

Breaking: Massive fire at Gare de Lyon train station in Paris, France. A protest against a Congolese singer who supports the current Congo President was taking place in the area. pic.twitter.com/cVm6sCoM3Q — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 28, 2020

Gare de Lyon #Paris: “Congolese "demonstrators" opposed to the concert of Congolese singer Fally Ipupa set fire to vehicles and street furniture. They accuse the singer of supporting President Tshisekedi.” #France



pic.twitter.com/hBF0PploxO — nonouzi (@Gerrrty) February 28, 2020

News Alert : Smoke fills the the air near the Gare de Lyon in #Paris due to demonstrators setting multiple fires to vehicles in relation to a concert.pic.twitter.com/kowALdDKBO — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 28, 2020

Sympa la vue sur la Gare de Lyon pic.twitter.com/IogowJkt6U — aZUR 🦊 (@MaximePxlArt) February 28, 2020

Il se passe quoi Gare de Lyon ? Grosse fumée épaisse, lacrymo ? pic.twitter.com/OaAoj5ainm — F R E D 🍥 (@Fred_Btl) February 28, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції згорів видатний собор Паризької Богоматері. Пізніше пожежа розгорілася в районі палацово-паркового ансамблю Версаль, який раніше був резиденцією французьких королів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!