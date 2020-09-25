У Парижі невідомий із ножем напав на людей: є поранені. Відео

У Парижі (Франція) біля колишньої будівлі сатиричного тижневика Charlie Hebdo в п'ятницю, 25 вересня, відбулася атака на перехожих. Чотири людини отримали поранення.

Як пише Le Parisien, двоє з них серйозно травмовані. Про напад у XI окрузі французької столиці повідомляє також міське управління поліції в Twitter. Правоохоронні органи просять містян поки уникати відвідування цього району (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Нападника вже затримали. Також повідомляється, що поруч із будівлею поліціянти виявили підозрілий пакет.

Один із постраждалих – співробітник продюсерської компанії Première Lines, що розташована по сусідству з колишнім офісом Charlie Hebdo.

Школи і дитячі сади в районі нападу закрито з міркувань безпеки. У повітрі над місцем нападу працює вертоліт поліції.

Нагадаємо, що на початку вересня 2020 року видання Charlie Hebdo знову опублікувало карикатури на пророка Мухаммеда, після чого в редакцію почали надходити погрози.

7 січня 2015 року в редакцію Charlie Hebdo увірвалися озброєні ісламські бойовики, внаслідок чого було вбито 12 осіб, поранено ще 11 осіб. Теракт було здійснено через публікацію карикатур на пророка Мухаммеда. Терористичний акт у редакції Charlie Hebdo став початком низки нападів у Франції в період із 7 по 9 січня 2015 року.

Усього жертвами січневих терактів стали 17 осіб: 14 цивільних і 3 поліціянти.

Зазначимо, що напередодні газета звернулася з відкритим листом до громадян Франції. Його підписали більш ніж сотня французьких журналістів. У листі зазначається, що нині багато людей у країні отримує погрози розправою в соцмережах за висловлювання непопулярних думок, а держави тиснуть на французьких журналістів, які публікують критичні статті.

"За останні п'ять років чоловіків і жінок нашої країни вбивали різні фанатики, через їхнє походження або через їхні думки. Журналістів і карикатуристів страчували, щоб вони перестали вільно писати та малювати", – зазначили у листі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Парижі відвідувач ресторану влаштував криваву розправу над офіціантом.