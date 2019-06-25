У ПАРЄ оскаржили повернення Росії: що це означає

У вівторок, 25 червня, у ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії. За правилами організації повноваження можуть бути заново підтверджені протягом наступних 24 годин.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", тепер російська делегація зможе працювати у залі протягом цієї доби так само, як і всі інші делегації, але не зможе голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.

Зазначається, що для оскарження потрібні були голоси 30 членів асамблеї з п'яти країн, цю кількість було набрано і повноваження були опротестовані.

"У нас є необхідна більшість", — зазначила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є за підсумками голосування за ініціативу.

Перший віце-спікер Верховної Ради і член української делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook зазначила, що "українська делегація оскаржила повноваження російських вбивць".

"Слухання щодо їхніх повноважень — у четвер (27 червня). До цього ми не можемо сидіти в одному залі із вбивцями. Ми вийшли із залу Асамблеї, і ми на камери сказали росіянам, що вони вбивці. А їхній подружці Скабєєвій (російська пропагандистка. — Ред.) не могла не процитувати Парубія "Згинь, нечисть", — зазначила нардеп.

Також нардеп Володимир Ар'єв у соцмережі додав, що заперечення повноважень російської делегації були за двома підставами. "Завтра в бій після обіду у сесійній залі. Працюємо, робимо що можемо", — повідомив політик.

Також нардеп Борислав Береза у Facebook повідомив, що президент ПАРЄ визнала, що повноваження російської делегації оскаржені обґрунтовано і на росіян можуть бути накладені санкції.

"Тепер це питання передане до профільних комітетів. Ми запустили процес накладення можливих санкцій і чекаємо на рішення комітетів. Так само ми заперечили можливість призначення Леоніда Слуцького на позицію віце-президента ПАРЄ, як персону, на яку накладено санкції ЄС за злочини проти України. І ПАРЄ найближчим часом зобов'язана ухвалити рішення", — розповів він

Українська делегація у ПАРЄ Facebook

Голосування у ПАРЄ Скріншот

Голосування у ПАРЄ Скріншот

Раніше п'ятий президент України Петро Порошенко назвав повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи потужним викликом нашій країні.

Також українські користувачі з нерозумінням сприйняли це рішення європейських політиків. Зокрема народний депутат України, представник команди "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв заявив, що "ПАРЄ у стані зомбі відчинила двері агресору". "Ганьба!" — написав він іще вночі на своїй сторінці у Facebook.

Члени української делегації ще напередодні голосування попереджали, що рішення може бути вельми сумним для Києва, проте їхні прохання про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським для обговорення загроз були проігноровані. Зокрема у мережі пролунали звинувачення у тому, що "президент кинув делегацію у ПАРЄ".

ПАРЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися. Одноголосно її підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії та Туреччини.

Перший віце-спікер Верховної Ради і член української делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко назвала їх відповідальними за вбивства на Донбасі та у Криму.

Глава комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова заявила, що після повернення повноважень делегації РФ у ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь у цій організації.

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