У Пакистані військовий літак врізався в житлові будинки: загинули і поранені десятки людей. Фото і відео авіакатастрофи

Військовий літак під час тренувального польоту врізався в житлові будинки недалеко від пакистанського міста Равалпінді.

Жертвами авіакатастрофи стали щонайменше 17 осіб, повідомляє "Інтерфакс " з посиланням на Associated Press.

Як заявили військові, в результаті авіакатастрофи загинули п'ятеро військовослужбовців, в тому числі двоє армійських пілотів, і не менше 12 цивільних осіб.

За даними офіційного представника державної служби з надзвичайних ситуацій Фарука Батта, ще 15 осіб отримали поранення.

"Більшість постраждалих отримали опіки, серед загиблих є діти", - заявив Батт.

Рятувальна операція на місці катастрофи триває. Не виключено, що число жертв зросте, тому що деякі поранені перебувають у критичному стані.

Літак армійської авіації виконував звичайний навчальний політ, коли впав у селі Мора Калу на околиці Равалпінді.

Місцеве телебачення та свідки показали пожежу, що спалахнула в житловому районі після аварії літака. Причина інциденту з'ясовується.

The plane was flying very low and ultimately crashed. I request you to please pray for these people & keep them in your prayers. (AMEEN) #planecrash #Rawalpindi #BahriaTown #Pakistan

