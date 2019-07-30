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У Пакистані військовий літак врізався в житлові будинки: загинули і поранені десятки людей. Фото і відео авіакатастрофи

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Військовий літак під час тренувального польоту врізався в житлові будинки недалеко від пакистанського міста Равалпінді.

Жертвами авіакатастрофи стали щонайменше 17 осіб, повідомляє "Інтерфакс " з посиланням на Associated Press.

Як заявили військові, в результаті авіакатастрофи загинули п'ятеро військовослужбовців, в тому числі двоє армійських пілотів, і не менше 12 цивільних осіб.

У Пакистані літак врізався в будинки: загинули і поранені десятки людей

China Xinhua News

У Пакистані літак врізався в будинки: загинули і поранені десятки людей

China Xinhua News

За даними офіційного представника державної служби з надзвичайних ситуацій Фарука Батта, ще 15 осіб отримали поранення.

"Більшість постраждалих отримали опіки, серед загиблих є діти", - заявив Батт.

Рятувальна операція на місці катастрофи триває. Не виключено, що число жертв зросте, тому що деякі поранені перебувають у критичному стані.

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У Пакистані літак врізався в будинки: загинули і поранені десятки людей

The New Indian Express

У Пакистані літак врізався в будинки: загинули і поранені десятки людей

Twitter Talha Tariq

Літак армійської авіації виконував звичайний навчальний політ, коли впав у селі Мора Калу на околиці Равалпінді.

Місцеве телебачення та свідки показали пожежу, що спалахнула в житловому районі після аварії літака. Причина інциденту з'ясовується.

У Пакистані літак врізався в будинки: загинули і поранені десятки людей

Twitter FatiMa Butt

У Пакистані літак врізався в будинки: загинули і поранені десятки людей

Twitter FatiMa Butt

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня в Підмосков'ї розбився літак.

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Місце
Пакистан
Теги
розбився літак літак
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CARGO 100
CARGO 100
А что за "самолёт"? Где пилоты проходили обучение?
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