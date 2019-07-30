У Пакистані військовий літак врізався в житлові будинки: загинули і поранені десятки людей. Фото і відео авіакатастрофи

Військовий літак під час тренувального польоту врізався в житлові будинки недалеко від пакистанського міста Равалпінді.
Жертвами авіакатастрофи стали щонайменше 17 осіб, повідомляє "Інтерфакс " з посиланням на Associated Press.
Як заявили військові, в результаті авіакатастрофи загинули п'ятеро військовослужбовців, в тому числі двоє армійських пілотів, і не менше 12 цивільних осіб.
China Xinhua News
China Xinhua News
За даними офіційного представника державної служби з надзвичайних ситуацій Фарука Батта, ще 15 осіб отримали поранення.
"Більшість постраждалих отримали опіки, серед загиблих є діти", - заявив Батт.
Рятувальна операція на місці катастрофи триває. Не виключено, що число жертв зросте, тому що деякі поранені перебувають у критичному стані.
The New Indian Express
Twitter Talha Tariq
Літак армійської авіації виконував звичайний навчальний політ, коли впав у селі Мора Калу на околиці Равалпінді.
Місцеве телебачення та свідки показали пожежу, що спалахнула в житловому районі після аварії літака. Причина інциденту з'ясовується.
Twitter FatiMa Butt
Twitter FatiMa Butt
The plane was flying very low and ultimately crashed. I request you to please pray for these people & keep them in your prayers. (AMEEN) #planecrash #Rawalpindi #BahriaTown #Pakistan- Abdul Raheem (@ iamabdulraheem1) July 30, 2019
Video from @razi_haider pic.twitter.com/N6kZt5oeW4
Confirmed, plane crashed in #Islamabad #Pakistan Allah Khair Kare pic.twitter.com/rE9Wr74GK0- Faraz Mushtaq (@ farazc21) July 29, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня в Підмосков'ї розбився літак.
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