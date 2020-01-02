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2 січня • оновлено в 10:27
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У німецькому зоопарку заживо згоріли десятки тварин: фото і відео моторошної трагедії

1.6т
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У зоопарку німецького міста Крефельд на Новий рік трапилася масштабна пожежа, в якій загинули мавпи у вольєрі.

Як зазначено на сторінці зоопарку у Facebook, займання почалося після опівночі у ніч на 1 січня.

"Всі наші найгірші побоювання стали реальністю. Незабаром після півночі нас охопила неймовірна трагедія. Наш будинок із людиноподібними мавпами згорів дотла", – йдеться у повідомленні.

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У місцевій поліції зазначили, що у вогні загинуло понад 30 приматів. У вольєрі площею дві тисячі квадратних метрів перебували шимпанзе, орангутанги, ігрунки та інші мавпи. Також у вогні загинули кажани і птахи з тропічних лісів Африки, які утримувалися у вольєрі.

"Шимпанзе Беллі та Лімбо дивом пережили руйнівну пожежу", – повідомили у зоопарку.

Керівництво закладу зазначило, що поруч зі знищеним вольєром розташований Сад горил, у якому проживають західні рівнинні горили.

Пожежа у зоопарку

Пожежа у зоопарку

Також адміністрація зоопарку подякувала за численні пропозиції допомоги від населення. У зв'язку з НП зоопарк тимчасово закрито.

"Будь ласка, зрозумійте, що ми поки перебуваємо в сум'ятті і не можемо точно сказати, чи потрібна нам допомогу і яка", – зазначено у повідомленні.

Мер Крефельда Франк Меєр вже назвав пожежу "трагедією для всього міста".

Офіційна причина загоряння не названа, ведеться розслідування. Однак місцеві ЗМІ пишуть, що пожежа могла початися через феєрверк.

Як пише Merkur, кілька людей повідомили в поліцію, що вони запускали так звані небесні ліхтарики, зроблені з тонкого цигаркового паперу. Вони були заборонені у Північній Рейн-Вестфалії ще з 2009 року.

"Будинок мавп" спорудили у 1975 році. Він відтворив тропічний клімат для мешканців джунглів – кажанів, птахів, а також приматів.

Пожежа в зоопарку Крефельда

Пожежа в зоопарку Крефельда

t-online.de

Згорілий вольєр

Згорілий вольєр

t-online.de

Наслідки пожежі

Наслідки пожежі

t-online.de

Вольєр після пожежі

Вольєр після пожежі

t-online.de

Вольєр

Вольєр

t-online.de

Пожежні в зоопарку

Пожежні в зоопарку

t-online.de

Пожежа в зоопарку Крефельда

Пожежа в зоопарку Крефельда

t-online.de

Пожежа в зоопарку

Пожежа в зоопарку

t-online.de

Згорілий вольєр

Згорілий вольєр

t-online.de

Німці сумують за загиблими тваринам

Німці сумують за загиблими тваринам

t-online.de

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у середньому що п'ять хвилин виникає пожежа і щодня у вогні гине близько п'яти осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Німеччина
Теги
пожежа тварини
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Это в этом зоопарке хох лы гастеры приматами подрабатывали?
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Это про этот зоопарк писали два месяца назад, что там, хох лы гастеры приматами подрабатывали?
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