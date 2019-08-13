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У Німеччині знайшли надгробок прототипу Білосніжки: дивовижна історія і фото

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У місті Бамберг e Німеччині виявили надгробок Марії-Софії фон Ерталь, яка стала історичним прототипом героїні знаменитої казки братів Грімм "Білосніжка і сім гномів".

Про це пише DW. Довгий час про нього не було відомо, але спадкоємці одного старовинного будинку в Бамберзі випадково наткнулися на меморіальну плиту і, прочитавши про неї в інтернеті, передали в музей міста.

У музеї пам'ятку досліджували, грунтовно почистили і реставрували. Вона являє собою овальну плиту з темно-сірого мармуру, єдина прикраса на якій – кілька зірочок білого кольору.

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У Німеччині знайшли надгробок Білосніжки

У Німеччині знайшли надгробок Білосніжки

"Шляхетна героїня християнства – тут вона спочиває після перемоги віри істиною в очікуванні Світлого Воскресіння", – написано на надгробку.

Відомо, що дівчина жила в XVIII столітті в замку в містечку Лор-ам-Майн (Lohr am Main). Коли їй виповнилося 18 років, батько знову одружився, і Марія-Софія пішла в монастир через постійні конфлікти з мачухою.

Надгробок "Білосніжки"

Надгробок "Білосніжки"

Померла "Білосніжка" в 1796 році: її заповіт знаходиться в міському архіві Бамберга, а офіційне оголошення про смерть – в університетській бібліотеці Вюрцбурга.

У Німеччині знайшли надгробок прототипу Білосніжки: дивовижна історія і фото

DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мічигані (США) випадково виявили метеорит вартістю 100 000 доларів.

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Тема
Новини світу
Місце
Німеччина
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