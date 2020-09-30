У Німеччині запровадили нові обмеження через COVID-19

У Німеччині запровадили нові заходи з боротьби з коронавірусом через зростання інфікування в країні.

Про це повідомило DW. Нові обмеження озвучила канцлерка Ангела Меркель після зустрічі з главами всіх 16 федеральних земель.

Меркель заявила, що мета нових заходів полягає в тому, щоб влада випередила зростання інфекцій і уникла ще однієї національної ізоляції.

"Ми хочемо діяти на регіональному рівні, конкретно й цілеспрямовано, а не знову закривати всю країну. Цьому треба запобігти за будь-яку ціну", – заявила канцлерка.

Вона попередила, що за нинішніх темпів зараження в Німеччині до кінця року може спостерігатися понад 19 000 випадків захворювання на день. За останні 24 години німецькі органи охорони здоров'я повідомили про більш ніж 2000 нових випадків захворювання на COVID-19.

"Ми багато чого навчилися та добре попрацювали протягом усього літа", – додала Меркель.

Водночас зазначила, що зростання інфекцій напередодні осені й зими викликає занепокоєння.

Канцлерка підтвердила, що головним пріоритетом уряду є підтримка роботи економіки, шкіл і дитячих садків.

Серед нових карантинних заходів – обмеження кількості людей на приватних і публічних вечірках.

У районах, де протягом семи днів реєструється понад 35 випадків зараження на 100 000 жителів, кількість приватних вечірок буде обмежено 25-ма людьми, а кількість вечірок, що проводяться в громадських місцях, тепер не може перевищувати 50 осіб.

Крім того, органи влади 16 федеральних земель зможуть ввести тимчасові обмеження або тимчасові заборони на продаж алкоголю в ресторанах і барах, щоб приборкати інфекцію.

Міністр-президент Баварії Маркус Седер заявив, що це було частиною його "тріади" заходів. "Більше масок, менше алкоголю і менше свят", – сказав Седер.

Що стосується носіння масок, то федеральний уряд і уряди земель категорично відкинули будь-які пом'якшення гігієнічних заходів, а також соціального дистанціювання.

Меркель і глави урядів земель також закликали громадян утриматися від поїздок у райони ризику восени. У кількох сусідніх із Німеччиною країнах, таких як Бельгія, Нідерланди і Франція, також спостерігався сплеск випадків захворювання.

У Німеччині станом на 30 вересня зафіксовано понад 290 тис випадків зараження COVID-19, понад 9,5 тис людей померли, за останню добу кількість хворих збільшилася на 1848 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині в серпні Асоціація німецьких лікарів заявила про початок другої хвилі COVID-19, вона поки не така інтенсивна, як попередня.