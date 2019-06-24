У Німеччині в небі зіткнулися два винищувачі: з'явилося перше відео

У понеділок, 24 червня, у Німеччині два винищувачі ВПС ФРН Eurofighter зіткнулися один з одним.

Як передає видання Focus Online з посиланням на регіональну владу, катастрофа трапилася на федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. При цьому в навчаннях брав участь і третій винищувач Eurofighter (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Повідомляється, що пілоти катапультувалися. Одного льотчика вже знайшли живим на верхівці дерева, пошуки другого тривають. Зазначимо, що в районі катастрофи літаків розпочалася лісова пожежа.

Відомо, що два літаки належали ескадрильї ВПС 73 "Штайнхофф" (Steinhoff), яка дислокується у Лаазі поблизу Ростока. Міністр внутрішніх справ Лоренц Каф'єр уже вилетів на місце події.

"Можу підтвердити, інцидент дійсно трапився", — підтвердила прес-секретар регіонального міністерства з питань внутрішніх справ і внутрішніх справ ЄС Маріон Шлендер.

Місце аварії літака Twitter

Місцеве видання "Schweriner Volkszeitung" повідомило, що уламки літаків впали у населений пункт Мальхов. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих не надходило.

Додамо, що багатоцільові винищувачі четвертого покоління Eurofighter перебувають на озброєнні ВПС Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії, Саудівської Аравії, Австрії та Оману.

Місця аварії літаків Twitter

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