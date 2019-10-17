Убив більше 5 тис. осіб: у Німеччині почався суд над охоронцем нацистського концтабору

У німецькому місті Гамбург у четвер, 17 жовтня, розпочався суд над колишнім охоронцем концтабору Штуттгоф, якого звинувачують у співучасті у вбивстві 5230 осіб.

Як повідомляє The Guardian, 93-річний Бруно Д. у 15 років приєднався до батальйону SS-Totenkopfsturmbann, який завідував концентраційними таборами в районі польського міста Гданськ.

Так, Бруно Д. звинувачується в співучасті в масових убивствах у період із серпня 1944 до квітня 1945 року.

Із загальної кількості загиблих 5 тисяч людей померли від тифу, через те, що їм було відмовлено в їжі, воді та медикаментах. 200 осіб були отруєні газом, 30 осіб були розстріляні.

На думку прокурорів, охоронці зіграли ключову роль в організації масових убивств у Штуттгофі, перешкоджаючи втечі ув'язнених. За оцінками експертів, у концтаборі загинуло 65 тисяч осіб до 9 травня 1945 року, коли табір був звільнений союзними військами.

Бруно Д. прибуває на засідання суду Скрін відео

Незважаючи на це, напередодні суду обвинувачений заявляв, що не вважає себе співучасником. "Яка була б користь від мого відходу, вони б знайшли когось іншого", – заявив він.

При цьому обвинувачення підтримують 28 позивачів, включно з нащадками колишніх в'язнів, передає Deutsche Welle.

Бруно Д. підтримував "підлі й жорстокі" страти ув'язнених, зокрема євреїв, "свідомо створюючи та підтримуючи непридатні для життя умови, такі як позбавлення їжі та відмову надавати медичну допомогу", стверджує звинувачення. За його версією, підсудний був обізнаний про використовувані в таборі методи вбивства.

У Гамбурзі почався суд над колишнім охоронцем нацистського концтабору Штуттгоф, якого звинувачують як пособника у вбивстві 5230 осіб pic.twitter.com/LD5y93VMzK - IZ.RU (@izvestia_ru) October 17, 2019

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