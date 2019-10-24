Не вважають геноцидом: у Німеччині з новою силою розгорівся скандал через Голодомор

Більшість членів українсько-німецької історичної комісії не вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом нашого народу.

Про це на тлі публічних слухань у Бундестазі посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у своєму матеріалі для "Європейської правди", закликавши розформувати комісію.

Так, за словами дипломата, історики, замість того, щоб робити все для визнання Голодомору геноцидом, "вирішили просто ігнорувати цю тему", заявивши, що не надаватимуть свою об'єктивну оцінку.

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Мельник отримав від комісії офіційний лист, що "більшість членів комісії схилилися до думки про те, щоб не висловлювати свою позицію". Історики пояснили це тим, що "Голодомор є скоріше питанням українсько-російських, ніж українсько-німецьких відносин".

Посла обурила така заява і бездіяльність голови комісії з української сторони Ярослава Грицака.

"Про другу причину, з якої комісія вирішила не брати участі в дискусіях. Вона звучить так: "тому що більшість членів комісії вважає Голодомор швидше "злочином проти людяності", ніж "геноцидом" згідно дефініції ООН". У комісії порівну німецьких і українських істориків, а отже, "більшість" означає, що принаймні частина її українських членів також дотримується такої "цікавої" думки про Голодомор", – написав він.

"Закликаю потужне вітчизняне співтовариство вчених-істориків долучитися до оновлення німецько-української комісії", – резюмував Мельник.

Мельник закликав оновити українсько-німецьку історичну комісію eadaily.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МЗС Німеччини виступив проти того, щоб німецький Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу.

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