Одна з найбагтших жінок Росії розбилася у Німеччині: що відомо

Дружина власника і засновника російської авіакомпанії S7 Владислава Філєва, бізнесвумен Наталія Філєва, розбилася на літаку в Німеччині.

Спочатку джерела РБК повідомляли, що на борту був сам бізнесмен. Однак пізніше стало відомо, що на борту літака перебувала його дружина Наталія. Інформацію підтвердили в прес-службі групи S7.

Згідно з даними Forbes за 2018 рік, Філєва займала четверте місце в списку найбагатших жінок Росії. Вона була головою ради директорів авіакомпанії S7, яка займається авіаперевезеннями по всьому світу. Статки її сім'ї складають 599,8 мільйонів доларів.

Владислав Філєв

Наталія Філєва ksonline.ru

Німецьке видання Hessenschau повідомляє, що невеликий літак розбився в Ерцхаузені о 15:30 за місцевим часом. Жертвами авіакатастрофи стали три людини: за даними поліції, всі троє - росіяни.

У телеграм-каналі КП з'явилося перше фото з місця авіакатастрофи.

Також в мережі вже є відео з місця, де розбився літак.

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