У Німеччині подали в суд з вимогою заборонити "Північний потік-2"

У Німеччині екологи подали позов про перегляд дозволу на роботу "Північного потоку-2". rbc.ru

Німецька екологічна група Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала судовий позов проти Управління гірничодобувної промисловості Штральзунда, вимагаючи переглянути дозвіл на експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2"

Про це повідомило видання Argus Media. Екологи послалися на нові дані про виділення метану.

"Первісна оцінка враховувала тільки можливі метанові викиди від самого трубопроводу, оцінюючи їх як несуттєві на підводному маршруті. Але це не включає витоку метану від видобутку, транспортування і переробки, які нерозривно пов'язані з роботою Північного потоку-2", – сказано в повідомленні.

За словами екологів, незалежні і достовірні дані вимірювань витоків метану для всієї інфраструктури трубопроводу відсутні. Але викиди метану з газової інфраструктури значно вищі, ніж передбачалося раніше.

Дозвіл, виданий в січні 2018 року, дозволяв будівництво та експлуатацію трубопроводу в територіальних водах Німеччини.

Екологічна група подала позов до Вищого адміністративного суду Грайфсвальда 27 липня.

Якщо орган влади не погодиться переглянути дозвіл, DUH вимагає, щоб німецький суд призупинив дію дозволу і передав справу до Європейського суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реалізація російського енерготранзитного проекту "Північний потік-2" загрожує Європі екологічною катастрофою. Ключова проблема в тому, що лінія прокладки захоплює вкрай проблемну ділянку балтійського дна.