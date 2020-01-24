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24 січня • оновлено в 15:41
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У Німеччині невідомий влаштував стрілянину: багато жертв

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У п'ятницю, 24 січня, в Рот-ам-Зе (Німеччина) відбулася стрілянина, в якій загинули щонайменше 6 людей.

Як повідомляють в Twitter німецькі поліцейські, невідомий відкрив вогонь по людям. На даний момент стрілок затриманий.

Видання Focus пише, що в результаті стрілянини був поранені ще кілька людей. У поліції попередньо розповіли, що нападник і жертви знали один одного.

На даний момент на місці злочину чергують кілька поліцейських з автоматами.

У Німеччині невідомий влаштував стрілянину: багато жертв

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Німеччина
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Bild" пишет, что стрельба на почве бытового конфликта, не теракт.
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Суворов Александр
Суворов Александр
Этот стрелок ничем не отличается от укр.вояк,которые тоже начали стрелять и даже бомбить мирных граждан на юго востоке своей страны.
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