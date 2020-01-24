У Німеччині невідомий влаштував стрілянину: багато жертв

У п'ятницю, 24 січня, в Рот-ам-Зе (Німеччина) відбулася стрілянина, в якій загинули щонайменше 6 людей.

Як повідомляють в Twitter німецькі поліцейські, невідомий відкрив вогонь по людям. На даний момент стрілок затриманий.

Видання Focus пише, що в результаті стрілянини був поранені ще кілька людей. У поліції попередньо розповіли, що нападник і жертви знали один одного.

На даний момент на місці злочину чергують кілька поліцейських з автоматами.

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