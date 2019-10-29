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29 жовтня • оновлено в 22:02
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Втратив свідомість і зламав ніс: німецький міністр публічно впав зі сцени. Відеофакт

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Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер 29 жовтня впав зі сходів, залишаючи сцену форуму цифрової економіки в Дортмунді, і отримав травму голови.

Про це повідомляє DW. Відзначається, що член уряду на час втратив свідомість (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Через короткий час персонал прийшов на допомогу Альтмайеру. Сцену закрили чорним полотном, а публіку попросили покинути приміщення.

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Петер Альтмайер

Петер Альтмайер

Скрін відео

"Міністра доставили в одну з лікарень Дортмунда. Лікарі діагностували у християнсько-демократичного політика рвану рану голови", – розповіли журналісти.

Інцидент також прокоментувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, міністр відчуває себе добре.

"Я хочу звернути сердечне вітання Петеру Альтмайеру. Я говорила з ним, йому ще потрібна невелика допомога, але в нього все добре і ми налаштовані оптимістично, що він незабаром буде знову в команді", – заявила Меркель.

Німецьке видання Bild повідомляє, що у Альтмайера перелом носа, удари і садна. Крім того, при падінні у міністра розбилися окуляри.

Як писав OBOZREVATEL, раніше канцлеру Німеччини Ангелі Меркель стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Коли почав грати німецький гімн, канцлер не могла втримати своє тіло, її почало трясти, що чітко видно на відео.

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Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина Дортмунд
Теги
видео політика
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