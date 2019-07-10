У німецькому місті Мюльхайм п'ятеро підлітків з Болгарії зґвалтували 18-річну розумово відсталу дівчину.

Двом дітям по 12 років, іншим – 14 років, передає DW. Вони заманили дівчину на ігровий майданчик, затягли її в кущі і згвалтували, знявши це на відео.

Підозрюваних затримала поліція, однак вік кримінальної відповідальності в Німеччині – 14 років, тому двох гвалтівників відпустили.

Одного зі злочинців вже два рази звинувачували в домаганнях, але через вік не могли пред'явити офіційні звинувачення.

"Уже протягом багатьох років ми вимагаємо зниження віку кримінальної відповідальності", – заявив голова профспілки поліції Райнер Вендт.

У свою чергу глава німецької асоціації суддів Йенс Гніза вважає, що більш суворе покарання не допоможе в боротьбі з молодіжною злочинністю.

У Німеччині діти згвалтували розумово відсталу і зняли це на відео DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше селищі Пісочин на Харківщині двоє восьмикласників і один учень дев'ятого класу згвалтували 6-річного хлопчика з багатодітної сім'ї, який має вади розвитку.

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