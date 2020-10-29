У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп, є загиблий і поранені

Автомобіль в'їхав групу людей, що їхали на велосипедах по тротуару в німецькому місті Кемпен (федеральна земля Північний Рейн – Вестфалія)

Про це повідомила газета Bild. Загинула одна людина, ще як мінімум троє отримали важкі травми.

Поки невідомо, чому машину винесло на тротуар. Постраждалих госпіталізували на рятувальному вертольоті.

RTL повідомив, що загинула дитина. Цю інформацію також підтвердив кореспондент інформаційного агентства NonstopNews.

За словами представника поліції району Фирзен, в даний час немає доказів того, що зіткнення могло статися навмисно.

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