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У Нігерії троє дітей-смертників влаштували кровавий теракт: загинули 30 осіб, 40 поранені

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На півночі Нігерії троє дітей-смертників влаштували теракт, у результаті якого загинули 30 осіб, ще 40 отримали поранення.

Як повідомляє CNN із посиланням на місцевих чиновників, терористами виявилися двоє дівчаток і хлопчик.

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Теракт у Нігерії

Теракт у Нігерії

CNN

Повідомляється, що один теракт трапився у місті Кондуга в неділю близько 21 години в залі, де вболівальники дивилися футбол. Ще два вибухи пролунали у натовпі у барі.

Зазначається, що наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Однак підозра падає на терористичне угрупування "Боко Харам". Його бойовики регулярно здійснюють напади у регіоні. Як повідомляє джерело, для досягнення своїх цілей терористи часто вербують дітей, яких вони викрадають із сіл на півночі Нігерії.

У Нігерії діти-смертники здійснили кривавий теракт: загинули 30 осіб, 40 поранені

CNN

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Місто Кондуга на мапі

Місто Кондуга на мапі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії були нейтралізовані двоє бандитів, які планували здійснити кривавий теракт.

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Місце
Нігерія
Тег
теракт
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нигерия-це Украина,як казав Мишико
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Макарский Александр, что, везде Украина мерещится? У психиатра давно был?
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