|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У Нідерландах чоловік відкрив стрілянину в трамваї: багато поранених

1.6тЧитати матеріал російською

У голландському Утрехті в понеділок, 18 березня, невідомий відкрив стрілянину в громадському транспорті.

За даними місцевої поліції, чоловік витягнув зброю і розстріляв кількох пасажирів, у результаті інциденту кілька людей важко поранені (щоб подивитися фото і відео з місця НП, доскролльте до кінця сторінки).

На місце події прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції Нідерландів.

Стрілянина в голландському Утрехті

Стрілянина в голландському Утрехті

John Maes‏, Twitter

Стрілянина в голландському Утрехті

Стрілянина в голландському Утрехті

Raf‏, Twitter

У Нідерландах чоловік відкрив стрілянину в трамваї: багато поранених

Площа на залізничному вокзалі оточена. Злочинцю вдалося сховатися.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
13
0
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
0
Треш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
рогатые уши опять нарисовались, кацапьё активизирует своих ультраправых.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вот вам и безвиз
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / думки