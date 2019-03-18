У Нідерландах чоловік відкрив стрілянину в трамваї: багато поранених

У голландському Утрехті в понеділок, 18 березня, невідомий відкрив стрілянину в громадському транспорті.

За даними місцевої поліції, чоловік витягнув зброю і розстріляв кількох пасажирів, у результаті інциденту кілька людей важко поранені (щоб подивитися фото і відео з місця НП, доскролльте до кінця сторінки).

На місце події прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції Нідерландів.

Стрілянина в голландському Утрехті John Maes‏, Twitter

Стрілянина в голландському Утрехті Raf‏, Twitter

Schietincident op het #24oktoberplein. Meerdere gewonden gemeld. Hulpverlening gestart, meer informatie volgt z.s.m. Volg berichtgeving via @politieutrecht — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г.

BREEK - Volgens getuigen heeft een man in een tram op weg naar Utrecht CS een wapen getrokken en meerdere personen neergeschoten. Hulpdiensten massaal aanwezig en bezig met eerste hulp in de tram. pic.twitter.com/eQOWF2e5Ze — Yelle Tieleman (@YelleTieleman) 18 марта 2019 г.

Площа на залізничному вокзалі оточена. Злочинцю вдалося сховатися.

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