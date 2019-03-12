У небі трапилася нова НП з пасажирським Boeing 737 MAX: що відомо

Літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Norwegian, який прямував за маршрутом Стокгольм-Тель-Авів раптово розвернувся в повітрі і відправився назад у пункт відправлення.

Причина інциденту поки невідома. Розворот стався на середині шляху над Румунією, повідомляє Аftonbladet.

Як розповіли в компанії-операторі аеропорту Стокгольма, літак повинен приземлитися о 17:00 за місцевим часом. Від інших пояснень у Swedavia відмовилися.

НП пов'язують із тим, що від експлуатації літака відмовилися вже 27 авіакомпаній по всьому світу.

Так, за даними авіаційних порталів Flightradar24 і Airlive, літаки Boeing 737 MAX 8, які виконували рейси до Великобританії, розвертаються і повертаються в аеропорти вильоту після заборони британського регулятора на проліт лайнерів цього типу у повітряному просторі Королівства.

Boeing 737 MAX CNN

Раніше авіакомпанія Norwegian оголосила про припинення використання всіх своїх 18 авіалайнерів Boeing 737 MAX 8 на тлі катастрофи літака цього типу в Ефіопії 10 березня.

Про припинення польотів Boeing 737 MAX і його модифікацій уже заявили низка африканських і центральноамериканських авіакомпаній. Влада Китаю, Індонезії, В'єтнаму, Сінгапуру, Омана, Малайзії та Австралії також розпорядилися тимчасово припинити використання цих повітряних суден.

Посилили вимоги до пілотів літака і в Індії. Закрили повітряний простір для Boeing 737 MAX 8 також у Франції, Німеччині та Австрії.

При цьому, в корпорації Boeing офіційно прокоментували ситуацію з літаками 737 MAX. "Безпека — пріоритет номер один для Boeing, і ми повністю впевнені в безпеці 737 MAX", — йдеться в заяві компанії.

Катастрофа літака в Африці Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці 10 березня. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійці, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

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