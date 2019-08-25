У небі над Іспанією вертоліт зіткнувся з літаком: загинули діти

В Іспанії над островом Майорка в неділю, 25 серпня, зіткнулися вертоліт і надлегкий літак, у результаті чого всі 7 пасажирів загинули.

У вертольоті знаходилося троє дорослих і двоє дітей, у літаку – двоє дорослих. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на регіональний уряд іспанських Балеарських островів.

Аварія сталася в муніципалітеті Інка близько 13:30 за місцевим часом. На місце одразу ж виїхали екстрені служби (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Уламки повітряних суден Associated Press

Місце зіткнення elmundo.es

Попередньо, вертоліт був на оглядовій екскурсії, де на борту знаходився громадянин Італії.

Після авіакатастрофи частина уламків впала біля будинку в сільській місцевості та на футбольне поле. Наразі причини зіткнення двох повітряних суден не названі.

Уламки повітряних суден elmundo.es

Imágenes del accidente entre avioneta y helicoptero de hoy en #Inca #Mallorca lamentamos profundamente lo ocurrido y deseamos mucho ánimo a familiares y amigos de los fallecidos. @TBalears pic.twitter.com/hM0O2sStnq - Incendios f.Baleares (@iffbaleares) August 25, 2019

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