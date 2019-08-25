У небі над Іспанією вертоліт зіткнувся з літаком: загинули діти

В Іспанії над островом Майорка в неділю, 25 серпня, зіткнулися вертоліт і надлегкий літак, у результаті чого всі 7 пасажирів загинули.
У вертольоті знаходилося троє дорослих і двоє дітей, у літаку – двоє дорослих. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на регіональний уряд іспанських Балеарських островів.
Аварія сталася в муніципалітеті Інка близько 13:30 за місцевим часом. На місце одразу ж виїхали екстрені служби (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Уламки повітряних суден
Associated Press
Місце зіткнення
elmundo.es
Попередньо, вертоліт був на оглядовій екскурсії, де на борту знаходився громадянин Італії.
Після авіакатастрофи частина уламків впала біля будинку в сільській місцевості та на футбольне поле. Наразі причини зіткнення двох повітряних суден не названі.
Уламки повітряних суден
elmundo.es
Imágenes del accidente entre avioneta y helicoptero de hoy en #Inca #Mallorca lamentamos profundamente lo ocurrido y deseamos mucho ánimo a familiares y amigos de los fallecidos. @TBalears pic.twitter.com/hM0O2sStnq- Incendios f.Baleares (@iffbaleares) August 25, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поряд із аеропортом Жуковський (Підмосков'я).
Того ж дня в Росії літак, який прямував рейсом Москва – Самара, провів екстрену посадку в аеропорту "Шереметьєво".
У РФ рейс авіакомпанії "Перемога" затримали в аеропорту Мінеральних Вод через потрапляння птаха в один із двигунів.
Пізніше літак авіакомпанії UTair, рейсом із Москви до Уфи, повернувся в міжнародний аеропорт "Внуково" через схожу ситуацію: птах потрапив у лобове скло під час зльоту.
У середу, 21 серпня, пасажирський рейс авіакомпанії Utair, який вилетів із Москви в Ухту, оголосив про екстрене повернення в аеропорт "Внуково" через технічну несправність.
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