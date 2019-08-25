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У небі над Іспанією вертоліт зіткнувся з літаком: загинули діти

1.3т Читати матеріал російською

В Іспанії над островом Майорка в неділю, 25 серпня, зіткнулися вертоліт і надлегкий літак, у результаті чого всі 7 пасажирів загинули.

У вертольоті знаходилося троє дорослих і двоє дітей, у літаку – двоє дорослих. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на регіональний уряд іспанських Балеарських островів.

Аварія сталася в муніципалітеті Інка близько 13:30 за місцевим часом. На місце одразу ж виїхали екстрені служби (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Уламки повітряних суден

Уламки повітряних суден

Associated Press

Місце зіткнення

Місце зіткнення

elmundo.es

Попередньо, вертоліт був на оглядовій екскурсії, де на борту знаходився громадянин Італії.

Після авіакатастрофи частина уламків впала біля будинку в сільській місцевості та на футбольне поле. Наразі причини зіткнення двох повітряних суден не названі.

Уламки повітряних суден

Уламки повітряних суден

elmundo.es

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Місце
Іспанія
Теги
літак розбився літак фотографии смерть померла дитина
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