У Москві повідомили про затримання вбивці Діда Хасана

У Москві співробітники ФСБ затримали снайпера, підозрюваного у вбивстві найвпливовішого кримінального авторитета Діда Хасана (Аслана Усояна) в 2013 році.

За даними Telegram-каналу Mash, чоловіка схопили 31 травня в ресторані "Білий дім" в центрі столиці, і передали поліції. Відзначається, що це перший випадок затримання виконавця такого гучного вбивства.

Попередньо, підозрюваний у вбивстві Діда Хасана є уродженцем Азербайджану. Його звуть Талибханди Гаджібаба Тахір огли. Він жив на північному заході Москви, а для зв'язку користувався Sim-картами казахських операторів.

Як повідомляє РЕН-ТВ, затриманому поки не пред'явлено звинувачення у вбивстві.

Відзначається, що Гаджібаба Талибханли - 36-річний злодій в законі і висуванець авторитету Ровшана Ленкоранського, який довгий час був його правою рукою. У кримінальному світі кілера знають під псевдонімом Гаджи Бейлаганскій.

Талибханди Гаджібаба Тахір огли - зліва Mash

За версією слідства, вбивство Діда Хасана замовив Ленкоранський, який на той момент був другим за впливом злодієм після нього. Пізніше, чоловіка застрелили в Стамбулі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Діда Хасанабуло застрелено снайпером в центрі Москви 16 січня 2013 року. Під час замаху також постраждала жінка - 30-річна офіціантка. Кримінальний авторитет помер в лікарні. Злочинець стріляв з будинку навпроти зі снайперської гвинтівки і встиг сховатися до появи правоохоронців.

Аслан Усоян (Дід Хасан)

Оперативники не виключали, що його розстріл був помстою за смерть В'ячеслава Іванькова (Япончика) в 2009 году. Пізніше, на поминках в Москві затримали двох племінників Усояна, а також батька знаменитої телеведучої Ксенії Бородіної - Кіма Амоев. До відділень з семи десятків затриманих доїхали тоді тільки 59, а інших відпустили.

Аслан Усоян народився в Тбілісі 27 лютого 1937 року. Йому підпорядковувалися кавказькі ОЗУ на території РФ, особливо на Уралі і півдні країни