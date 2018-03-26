У Москві помер засновник "МММ" Мавроді

У Москві на 63-му році життя помер відомий "бізнесмен", засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді.
Як повідомляє "МК" , в районі 1.00 ночі 26 березня він був госпіталізований з автобусної зупинки після того, як випадковий перехожий викликав йому "швидку" - Мавроді скаржився на слабкість і біль у серці.
Мавроді був госпіталізований в 67-у міськлікарню. Врятувати його не вдалося - вранці він помер.
У зв'язку з цим "Обозреватель" зібрав всі відомі факти про легендарного шахрая 90-х.
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Як повідомляє Мash, Мавроді помер о 6:40 ранку після обширного серцевого нападу. Однак лікарів чомусь насторожили обставини смерті, тому його тіло направлено в судовий морг для розтину.
Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що Мавроді кинув виклик біткоіну .