У Молдові спалахнули масові протести: президента відсторонено. Усі деталі

У столиці Молдови Кишиневі 9 червня люди вийшли на нічний протест проти парламентської кризи і призначення Кабінету міністрів, а пізніше був відсторонений президент Ігор Додон.

За даними NewsMaker, ще вніч було встановлено намети біля входів в уряд, Міністерство внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру, Міністерство фінансів, сільського господарства і так далі (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Люди зібралися після того, як в екстреному порядку 8 червня відбулося затвердження складу Кабміну і церемонія приведення його до присяги. Протестуючі не збиралися пропускати всередину нових чиновників. Більш того, вони хочуть відставки президента Ігоря Додона. На акцію також прийшов колишній депутат від Демпартії Костянтин Цуцу, щоб "захистити всі установи країни".

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Протест у Молдові newsmaker

"Ми не дамо їм захопити жодну установу в країні. Ми навіть не дозволимо їм зайти. У них немає права, їм нема чого там робити", — сказав він журналістам.

За непідтвердженими даними, на протести збираються звозити держслужбовців на автобусах, на яких "тиснуть керівники держустанов, пов'язані з Демпартією".

Нічна акція в Кишиневі newsmaker

Учасники протестів говорили, що вийшли на акцію проти федералізації, а також виступають за стабільність. При чому журналістам, які задавали питання російською мовою, вони відмовлялися відповідати. Крім того, на площі Великих національних зборів встановлювали сцену. Серед обладнання був помічений банер з логотипом Демпартії.

Президент Молдови Ігор Додон в зв'язку з тим, що відбувається, попросив світову спільноту стати посередником в питанні мирної передачі влади в країні.

Протест в Кишиневі Agora

"Як ми бачимо, Демпартія не збирається мирно передавати владу парламентській більшості і законному уряду. І це незважаючи на те, що вчорашні процеси в парламенті і новий сформований уряд зустріли підтримку переважної більшості громадян і були визнані нашими зовнішніми партнерами з Заходу і Сходу. У нас немає іншого виходу, крім як звернутися до міжнародного співтовариства із закликом стати посередниками в процесі мирної передачі влади і / або закликати народ Молдови на безпрецедентну мобілізацію і вихід на мирні протести", — написав він у Facebook.

Вдень Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Додона. Повноваження передали екс-прем'єру Павлу Філіпу через те, що президент не розпустив парламент.

У суді заявили, що Додон порушив Конституцію. Рішення КС є остаточним і оскарженню не підлягає.

За даними РІА Новини, парламент Молдови прийняв декларацію "Про захоплену державу", в якій йшлося про те, що "державні та правові установи країни захоплено".

У документі йдеться, що в республіці широко поширена корупція, а олігархи отримали тотальний контроль над судами. Крім того, парламентарії висловили стурбованість у зв'язку з порушеннями прав і свобод людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка називають найбільшим олігархом Молдови. Опозиційні акції протесту проти нього і його політсили проводяться вже кілька років, проте "демократи" все також залишаються при владі.

У 2018 році поліція розганяла протестувальників у Кишиневі, які вимагали відставки міністра внутрішніх справ Олександра Жіздана. А це була не єдина акція протесту в Молдові за рік.

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