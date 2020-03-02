У понеділок, 2 березня, в Кишиневі (Молдова) ветерани війни в Придністров'ї штурмували будівлю уряду і розбили вхідні двері.

Мітингувальники висували вимоги відставки уряду та прем'єр-міністр Іон Кіку, передає NewsMaker .

Люди зібралися біля входу в Кабінет міністрів і скандували: "Ми – народ, Додон – зрадник"," Кіку на смітник, разом з Чоко", "Геть Додона" та "Геть уряд ".

Протести в Молдові TV8

Поліцейські оточили кордоном будівлю уряду, і відтіснили людей. Також для охорони будівлі прибув спецназ. Відомо, що між мітингувальниками і правоохоронцями виникла бійка. Особу, яка розбила скляні двері в будівлю, затримали.

За повідомленням TV8, протестуючі незадоволені, що молдавська влада веде проросійську політику. Раніше МЗС Молдови Ауреліу Чокой заявив, що конфлікт в Придністров'ї вдалося припинити лише завдяки армії Росії.

Протести в Молдові TV8

Протести в Молдові TV8

Відзначимо, що 2 березня в Молдові відзначають річницю початку конфлікту в Придністров'ї. Протест організував Національна рада ветеранів війни.

Протестуючі прийняли декларацію, що закликає до негайного і беззастережного виведення російських військ з території Молдови, відставку міністра закордонних справ Ауреліу Чоко, а також до розширення прав ветеранів та членів їх сімей.

Протести біля будівлі Кабміну TV8

Протестуючі вимагали відставки уряду TV8

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кишиневі люди вийшли на протест проти парламентської кризи і призначення Кабінету міністрів, а пізніше був відсторонений президент Ігор Додон.

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