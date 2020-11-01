У Молдові почалися вибори президента

У неділю, 1 листопада, в Молдові почалися президентські вибори.

Як пише DW, на пост президента Республіки Молдова претендують вісім кандидатів.

За всіма опитуваннями, до другого туру повинні вийти лідер партії "Дія і солідарність" (Partidul Actiunea si Solidaritatea, PAS) Майя Санду і діючий глава держави Ігор Додон.

Згідно з результатами "Барометра громадської думки", за Додона готові віддати голоси понад 23% респондентів, за Санду – майже 20%. Якщо прогнози соціологів підтвердяться, то обидва політики знову будуть змагатися один з одним, як і на президентських виборах 2016 року.

У ексміністра освіти, експрем'єра молдавського уряду Майї Санду прозахідна орієнтація, вона – прихильниця ідеї об'єднання Молдови з Румунією, бачить країну частиною сім'ї Євросоюзу і позиціонує себе активним борцем з корупцією.

Санду відкрито підтримують західні політики. Так 1 вересня ексголова Євроради і нинішній глава Європейської народної партії Дональд Туск опублікував відеозвернення, в якому заявив, що саме "Майя Санду призведе Молдову до успіху".

Ігоря Додона традиційно пов'язують у Молдові з "рукою Москви". Директор кишинівського Інституту стратегічних ініціатив Владислав Кульмінський переконаний, що Додон "робить ставку на підтримку Росії – інформаційну, іміджеву і фінансову".

Основним своїм завданням на новий президентський термін Додон вважає врегулювання придністровського конфлікту і возз'єднання країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2019 року прем'єр Молдови Майя Санду заявляла, що її країні знадобиться досвід України в питанні антикорупційної реформи.