Конституційний суд Молдови на засіданні в суботу, 15 червня, переглянув і анулював свої рішення, які стосувалися розпуску парламенту, проведення дострокових виборів 6 вересня і ставили під сумнів законність уряду Майї Санду.

Президент Молдови Ігор Додон, який наполягав на перегляді рішення, заявив, що скасування Конституційним судом своїх минулих рішень про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів дозволила подолати політичну кризу в країні.

У Молдові передумали розпускати парламент і скасували вибори facebook.com/dodon.igor1

Про це Додон написав на своїй сторінці в Facebook:

"Вітаю сьогоднішнє рішення Конституційного суду про перегляд рішень від 7-9 червня 2019 року. Всі сумнівні юридичні тлумачення, які привели до виникнення політичного і інституційної кризи в Республіці Молдова, були скасовані. Політичний і конституційну кризу було подолано!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з Молдови, де пішов у відставку уряд і почалася політична криза, масово почали відлітати бізнесмени і політики. Відзначається, що це частина домовленості між конфліктуючими сторонами.

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