У Мінську вшанували пам'ять загиблого в протестах: акцію розігнали. Фото та відео

У Мінську вшанували пам'ять загиблого демонстранта.
У Мінську люди принесли квіти на місце загибелі одного з учасників протестів проти результатів виборів президента Білорусі.
На акції зібралися кілька десятків людей (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).
У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів
Силовики розігнали учасників цієї акції. Чи був хтось затриманий, невідомо.
У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів
У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів
У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів
У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів
У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів
У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів
У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів
У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів
У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів
Силовики розігнали учасників акції
Силовики розігнали учасників акції
Силовики розігнали учасників акції
Білоруси принесли квіти до місця, де загінув протестувальників pic.twitter.com/ecMUnRUve1- Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 11, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час демонстрації проти результатів виборів президента Білорусі, на яких переміг Олександр Лукашенко, загинув один з протестувальників.
За даними МВС країни, чоловік намагався кинути вибуховий пристрій в сторону правоохоронців і загинув від вибуху.
Однак за даними опозиційних медіа, силовики закидали людей світлошумовими гранатами, що і стало причиною загибелі.