У Мінську вшанували пам'ять загиблого в протестах: акцію розігнали. Фото та відео

У Мінську люди принесли квіти на місце загибелі одного з учасників протестів проти результатів виборів президента Білорусі.

На акції зібралися кілька десятків людей (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

Силовики розігнали учасників цієї акції. Чи був хтось затриманий, невідомо.

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

У Мінську вшанували пам'ять загиблого учасника протестів

Силовики розігнали учасників акції

Силовики розігнали учасників акції

Силовики розігнали учасників акції

Білоруси принесли квіти до місця, де загінув протестувальників pic.twitter.com/ecMUnRUve1 - Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 11, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час демонстрації проти результатів виборів президента Білорусі, на яких переміг Олександр Лукашенко, загинув один з протестувальників.

За даними МВС країни, чоловік намагався кинути вибуховий пристрій в сторону правоохоронців і загинув від вибуху.

Однак за даними опозиційних медіа, силовики закидали людей світлошумовими гранатами, що і стало причиною загибелі.