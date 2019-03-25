У Мінську влаштували жорстку облаву на активістів: фото і відео з місця НП

У центрі Мінська (Білорусь) 25 березня міліція влаштувала масову облаву на активістів, які святкували День Волі.

Про арешти повідомляє місцеве видання Charter 97. Серед затриманих – відомі музиканти і політики.

Так, стало відомо про арешт виконуючого обов'язки голови Об'єднаної громадянської партії Миколи Козлова і співголови партії "Білоруська християнська демократія" Віталія Римашевського.

Відзначається, що опозиційні політики хотіли покласти квіти до будинку, де було проголошено Білоруську Народну Республіку.

Потім міліція затримала ще кількох активістів. Заарештовані були музиканти Лявон Вольський, Ігор Варашкевич, Змітер Войтюшкевич і Павло Аракелян, які збиралися дати безкоштовний концерт у центрі Мінська.

Белсат

Белсат

Наша Ніва

Наша Ніва

tut.by

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ТАСС

Незважаючи на те, що відбувалося, жителі Мінська почали співати пісні музикантів. Кілька десятків присутніх на площі білорусів продовжили імпровізований концерт, не звертаючи уваги на зауваження правоохоронців.

За інформацією видання, затримана також опозиційна активістка Олена Толстая, яка прикувала себе ланцюгом на Жовтневій площі міста на знак протесту проти того, що "День Волі проходить у неволі".

Олена Толстая

Відзначимо, напередодні, 24 березня, в Мінську був заарештований колишній лідер опозиційного "Молодого фронту" Дмитро Дашкевич, який виступив на акції під час святкування річниці Білоруської Народної Республіки. Стало відомо також про затримання вітебського опозиціонера Бориса Хамайди.

Борис Хамайда

Співробітники міліції продовжили патрулювати площу.

День Волі – неофіційне національне білоруське свято, річниця виникнення Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918 року).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мінську влада заборонила проводити пікет на честь "Дня єднання з Росією", який святкують 2 квітня.

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