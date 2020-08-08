У Мінську велопробіг перед виборами закінчився масовими затриманнями. Фото та відео

У Мінську затримали учасників велопробігу. Фото tut.by.
У Мінську відбулися затримання учасників велопробігу солідарності, який відбувся увечері 7 серпня.
Як повідомляє tut.by, велосипедистів затримали на Академії наук і біля площі Перемоги (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).
У Мінську провели велопробіг солідарності
"Виїжджали вони з різних точок столиці, в тому числі від Лошицький парку, бульвару Толбухіна, Футбольного манежу на проспекті Переможців. Безліч велосипедистів було в центрі, в районі парку Горького і Янки Купали. Спочатку все було спокійно, а коли велосипедисти вже почали роз'їжджатися, почалися затримання", – пише видання.
У Мінську провели велопробіг солідарності
За даними правозахисного центру "Весна", в затриманнях брали участь співробітники ОМОНу, міліції і солдати внутрішніх військ. Всього затримано було чотири людини, одному з них – дівчині – зламали руку.
Очевидці розповіли, що не обійшлося без постраждалих. Одного з них забрала швидка допомога.
У Мінську затримали учасників велопробігу
Зі свого боку в Telegram-каналі опозиційного ресурсу NEXTA повідомляється про затримання біля кінотеатру "Жовтень". При цьому не уточнюється, чи йдеться саме про велосипедистів.
У Мінську затримали учасників велопробігу
"Після брутальних затримань біля кінотеатру "Жовтень" на місці працюють відразу дві бригади швидкої допомоги. Як мінімум одна людина замертво впав прямо біля автозаку", – йдеться в повідомленні.
Однак в МВС Білорусі уточнили, що у людини стався напад епілепсії і його госпіталізували.
Telegram NEXTA
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінську 7 серпня затримали і депортували трьох журналістів. Двоє з них є громадянами України.