У Мінську таксист допоміг втекти протестувальнику, ОМОН почав полювання на авто. Відео затримання

У столиці Білорусі Мінську водій таксі врятував учасника протесту, який тікав від силовиків.

Інцидент стався в районі метро "Пушкінська". Відповідне відео оприлюднило Euroradio (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, що хлопець біжить від групи силовиків і сідає в таксі, яке стояло перед перехрестям. ОМОНівці спробували відкрити авто і були по ньому кийками, проте водій різко рушив і поїхав.

Також в мережі з'явилися кадри, як силовики затримують інші автомобілі на вулиці Дзержинського.

Одному з водіїв вдалося вирватися з оточення і виїхати, але його наздогнали і жорстко затримали, а також розбили машину.

"Його наздогнали в дворах на перетині Щорса і Разинської близько 7 автомобілів ДАІ. Співробітники розбили всі стекла і били водія до тих пір, поки його не забрали. У машині також була дівчина", – розповіли NEXTA очевидці.

Мешканці вийшли подивитися, що відбувається, одного з них затримали. Ще одному машина ДАІ наїхала на ногу.

Нагадаємо, що 23 вересня в Мінську відбулася таємна церемонія "інавгурації" незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Після цього на вулиці білоруських міст вийшли люди. Силовики затримали понад 200 осіб. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій в онлайн-режимі.