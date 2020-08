У Мінську робітники заводу кричали Лукашенку "Йди!" і "Злодій!": лідер утік на вертольоті. Відео

Білоруси криками "Йди!" і "Геть!" змусили Олександра Лукашенка, який перебуває на посаді президента країни вже п'ятий термін поспіль, поспішно завершити одну з поїздок на місцеві підприємства.

Це, зокрема, трапилося на його виступі перед працівниками Мінського заводу колісних тягачів 17 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, натовп білорусів, які працюють на МЗКТ, спочатку вислухав промову Лукашенка, а потім, замість того, щоб ставити запитання, почали скандувати: "Злодій!" і щоб він забирався геть.

Сам же Лукашенко вислухав обурення людей і спокійним тоном подякував їм за це.

"Спасибі! Відповідаю вам на це запитання: можете ще покричати", – сказав він.

Водночас глава Білорусі, легітимність якого ставиться під сумнів, ще раз підкреслив, що страйками люди нічого не зможуть добитися.

"Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Повторних виборів не буде", – висловився він і під крики білорусів полетів із заводу на своєму вертольоті.

(Джерело відео: Telegram канал MDK)

“Thanks, I’ve now said everything. You can shout ‘Leave!’”



“LEAVE! LEAVE! LEAVE! LEAVE!” #Belarus pic.twitter.com/XAxLYRH5Yd