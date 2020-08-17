У Мінську робітники заводу кричали Лукашенку "Йди!" і "Злодій!": лідер утік на вертольоті. Відео

Білоруси криками "Йди!" і "Геть!" змусили Олександра Лукашенка, який перебуває на посаді президента країни вже п'ятий термін поспіль, поспішно завершити одну з поїздок на місцеві підприємства.

Це, зокрема, трапилося на його виступі перед працівниками Мінського заводу колісних тягачів 17 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, натовп білорусів, які працюють на МЗКТ, спочатку вислухав промову Лукашенка, а потім, замість того, щоб ставити запитання, почали скандувати: "Злодій!" і щоб він забирався геть.

Сам же Лукашенко вислухав обурення людей і спокійним тоном подякував їм за це.

"Спасибі! Відповідаю вам на це запитання: можете ще покричати", – сказав він.

Водночас глава Білорусі, легітимність якого ставиться під сумнів, ще раз підкреслив, що страйками люди нічого не зможуть добитися.

"Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Повторних виборів не буде", – висловився він і під крики білорусів полетів із заводу на своєму вертольоті.

(Джерело відео: Telegram канал MDK)

Як повідомляв OBOZREVATEL, виступаючи на МЗКТ 17 серпня Олександр Лукашенко заявив, що декілька сотень робітників-страйкарів не вплинуть на діяльність підприємств у країні. Він сказав, що "150-200 осіб погоди не роблять", і додав, що інших виборів у Білорусі не буде.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах, які пройшли 9 серпня.

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