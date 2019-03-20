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У Мілані чоловік викрав і підпалив автобус з дітьми: фото і відео

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У Мілані (Італія) виходець із Сенегалу намагався викрасти автобус зі школярами.

Як передає 360tv в Telegram, чоловік працював водієм цього автобуса. Раптово він відхилився від маршруту і поїхав до аеропорту Лінате, не зупинившись на поліцейському посту. У цей момент в салоні перебувало близько 50 підлітків.

Коли карабінерам вдалося затримати автобус, чоловік вискочив з кабіни з каністрою, хлюпнув на автобус бензин і підпалив. Він кричав, що хоче "припинити смерті в Середземномор'ї".

Ніхто зі школярів не постраждав, проте 14 з них відправили в госпіталь для профілактики.

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У Мілані чоловік викрав і підпалив автобус з дітьми: фото і відео
У Мілані чоловік викрав і підпалив автобус з дітьми: фото і відео
У Мілані чоловік викрав і підпалив автобус з дітьми: фото і відео
У Мілані чоловік викрав і підпалив автобус з дітьми: фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Сирії на північному заході міста Алеппо терористи обстріляли шкільний автобус, загинули діти.

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ІталіяМілан
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