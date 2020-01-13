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13 січня • оновлено в 22:17
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У метро без штанів: по всьому світу прокотився "голий" флешмоб. Фото і відео

1.9т
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У неділю, 12 січня, по всьому світу провели вже традиційним флешмоб "The No Pants Subway Ride", в рамках якого тисячі осіб проїхалися в метро без штанів.

Підтверджуючі фото з різним точок планети опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Зокрема, "голу" акцію влаштували в американському Нью-Йорку, канадському Торонто, японському Токіо. В Європі також взяли приклад: штани зняли жителі британського Лондона і чеської Праги.

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Флешмоб "Без штанів у метро" в Нью-Йорку

Флешмоб "Без штанів у метро" в Нью-Йорку

Twitter Sakt

Флешмоб "Без штанів у метро" в Нью-Йорку

Флешмоб "Без штанів у метро" в Нью-Йорку

Twitter Sakt

Флешмоб "Без штанів у метро" в Нью-Йорку

Флешмоб "Без штанів у метро" в Нью-Йорку

Twitter Sakt

Відзначимо, акцію придумали в 2002 році в Нью-Йорку. Все робиться заради жарту і називається святом дурниці. Такий захід призначений для масового розкріпачення і веселощів.

Флешмоб у Токіо

Флешмоб у Токіо

Флешмоб у Токіо

Флешмоб у Токіо

Twitter MURAKAMIGO

Флешмоб у Токіо

Флешмоб у Токіо

Twitter MURAKAMIGO

Флешмоб у Токіо

Флешмоб у Токіо

Twitter MURAKAMIGO

У метро без штанів: по всьому світу прокотився "голий" флешмоб. Фото і відео

Скріншот із відео

Флешмоб у Токіо

Флешмоб у Токіо

blogto.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Twitter запустили відвертий флешмоб "Я сексуальна штучка в інвалідному кріслі".

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Автор
Ірина Кулініч
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
а в кyевском метро? Вы же в Европу стремитесь, надо соответствовать.
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Nemo Александр
Nemo Александр
И снова проходил мимо, в массыковском метро и без флешмобов так ходят
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Артеллерист Моня, Сам себе противоречишь)
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