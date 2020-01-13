У метро без штанів: по всьому світу прокотився "голий" флешмоб. Фото і відео

У неділю, 12 січня, по всьому світу провели вже традиційним флешмоб "The No Pants Subway Ride", в рамках якого тисячі осіб проїхалися в метро без штанів.

Підтверджуючі фото з різним точок планети опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Зокрема, "голу" акцію влаштували в американському Нью-Йорку, канадському Торонто, японському Токіо. В Європі також взяли приклад: штани зняли жителі британського Лондона і чеської Праги.

Флешмоб "Без штанів у метро" в Нью-Йорку Twitter Sakt

Флешмоб "Без штанів у метро" в Нью-Йорку Twitter Sakt

Флешмоб "Без штанів у метро" в Нью-Йорку Twitter Sakt

Відзначимо, акцію придумали в 2002 році в Нью-Йорку. Все робиться заради жарту і називається святом дурниці. Такий захід призначений для масового розкріпачення і веселощів.

Флешмоб у Токіо

Флешмоб у Токіо Twitter MURAKAMIGO

Флешмоб у Токіо Twitter MURAKAMIGO

Флешмоб у Токіо Twitter MURAKAMIGO

Скріншот із відео

Флешмоб у Токіо blogto.com

# РІА_Відео

Сотні людей взяли участь в акції "В метро без штанів". Все робиться заради жарту і називається святом дурниці. Таку акцію придумали для масового розкріпачення і веселощів в Нью-Йорку в 2002 році pic.twitter.com/nSErHjpIJ1 - РІА Новини (@rianru) January 13, 2020

The No Pants Subway Ride is happening in Toronto today 🤭 #Toronto #TTC pic.twitter.com/njKqO1Zoap - blogTO (@blogTO) January 12, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Twitter запустили відвертий флешмоб "Я сексуальна штучка в інвалідному кріслі".

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