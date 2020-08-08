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У мережі дізналися, що Білорусь не збирається віддавати Україні затриманих вагнерівців

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
1,2 т.
Білорусь не віддасть Україні затриманих вагнерівців

Білорусь не віддасть Україні затриманих вагнерівців. sputnik.by

Всі затримані в Білорусі бойовики ПВК Вагнера в серпні можуть повернутися в Росію.

Як повідомляє Telegram-канал "Незыгарь" з посиланням на свої джерела, Мінськ втримався від підготовки до екстрадиції вагнерівців в Україну.

За інформацією джерел, в телефонній розмові президенти України Володимир Зеленський і Білорусі Олександр Лукашенко домовилися обмінятися даними щодо російської сліду, що підлягають подальшій верифікації білоруського КДБ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

БілорусьЧВК ВагнерабойовикиВолодимир ЗеленськийОлександр Лукашенко
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