У мережі дізналися, що Білорусь не збирається віддавати Україні затриманих вагнерівців

Білорусь не віддасть Україні затриманих вагнерівців. sputnik.by
Всі затримані в Білорусі бойовики ПВК Вагнера в серпні можуть повернутися в Росію.
Як повідомляє Telegram-канал "Незыгарь" з посиланням на свої джерела, Мінськ втримався від підготовки до екстрадиції вагнерівців в Україну.
За інформацією джерел, в телефонній розмові президенти України Володимир Зеленський і Білорусі Олександр Лукашенко домовилися обмінятися даними щодо російської сліду, що підлягають подальшій верифікації білоруського КДБ.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ніч на 29 липня в Білорусі затримали бойовиків російської ПВК Вагнера. Як з'ясувалося, серед 33 затриманих були люди, які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Зеленський під час телефонної розмови зі своїм білоруським колегою попросив видати затриманих вагнерівців, які брали участь у війні на Донбасі.
Лукашенко заявив, що Білорусь видасть Україні бойовиків після того, як буде доведена їх вина.