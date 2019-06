У Мексиці прокинувся найбільший вулкан: неймовірне відео виверження

Виверження діючого вулкана Попокатепетль у Мексиці показали з висоти польоту літака.

Вражаюче відео очевидця, який пролітав над Мексикою в пасажирському лайнері, з'явилося на Twitter-сторінці видання ABC News (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

На опублікованих кадрах чітко видно стовп вулканічного попелу в променях сонця, що сходить.

Відзначається, що експерти вже попередили населення про вулкан, що прокинувся. Попіл і дим викидаються на висоту до п'яти кілометрів, проте виверження не становить серйозної небезпеки для авіалайнерів. Загалом інциденту присвоєно середній рівень загрози.

Відомо, що Попокатепетль, який знаходиться в 70-ти кілометрах від Мехіко, є найбільшим вулканом у Мексиці. Його назва перекладається як "пагорб, що димить". Він уже давно став одним із символів країни.

Останнє велике виверження цього вулкана відбулося 22 травня. Він викинув стовп попелу на висоту до 3,5 кілометра.

При цьому активність і викид попелу становлять додаткову небезпеку в зв'язку із сильним забрудненням атмосфери, зафіксоване раніше у всій долині міста Мехіко.

