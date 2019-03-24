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У Малі екстремісти розстріляли два села з мирними жителями: понад 130 жертв. Моторошні фото

1.3тЧитати матеріал російською

Невідома група людей 24 березня напала на два села в центрі західноафриканської республіки Малі, через що загинули мінімум 134 людини.

За даними Reuters з посиланням на місцеву владу, стрілки в традиційних костюмах мисливців оточили поселення Огоссагу і Велінгара і розстріляли людей.

У Малі розстріляли два села з мирними жителями: понад 130 жертв

Уточнюється, що напад трапився після того, як місія Ради Безпеки ООН відвідала Малі в пошуках вирішення проблеми насильства. За словами мера довколишнього міста Банкасс, 134 тіла було знайдено тільки в одному селі. У другому населеному пункті також є жертви, але їх точна кількість поки невідома.

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У Малі розстріляли два села з мирними жителями: понад 130 жертв

Тarek Fatah / Twitter

Серед убитих є вагітні, діти і люди похилого віку. За словами співрозмовника видання, теракт може бути відповіддю на нещодавній напад на військові угрупування, які пов'язани з "Аль-Каїдою", під час якого загинули 23 солдати.

Бойовики заявили, що рейд був розплатою за насильство з боку армії Малі та жандармів проти народу фульбе.

У Малі розстріляли два села з мирними жителями: понад 130 жертв

Twitter @ HalidCisse

У Малі розстріляли два села з мирними жителями: понад 130 жертв

Twitter @ HalidCisse

У Малі розстріляли два села з мирними жителями: понад 130 жертв

Twitter @ HalidCisse

У Малі розстріляли два села з мирними жителями: понад 130 жертв

Twitter @ HalidCisse

Як повідомляв OBOZREVATEL, для Малі теракти не є рідкістю. Нещодавно смертник підірвав військовий табір, в результаті чого загинули понад 50 осіб.

У січні терористи напали на базу ООН, в результаті чого було вбито 8 миротворців, ще 19 – отримали поранення.

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Місце
Малі
Теги
теракткримінал
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