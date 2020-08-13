У Лукашенка інсульт, – політолог Соловей

У президента Білорусі Олександра Лукашенка стався інсульт. Зараз ним начебто займаються китайські медики.

Про це повідомив в Facebook російський політолог Валерій Соловей. Також інформацію про хворобу глави Білорусі повідомив і журналіст Іван Яковина на своєму YouTube-каналі.

Він зазначив, що всі сюжети за участю Лукашенка, демонстровані по ТБ, є "консервами" - тобто заготовками, записаними заздалегідь.

"За неофіційними повідомленнями з Російської Федерації, він зараз лежить і не встає з ліжка через те, що у нього стався другий за місяць гіпертонічний криз – різко підскочив тиск і, можливо, навіть стався мікроінсульт", – сказав Яковина.

Він також нагадав, що безпосередньо перед виборами Лукашенко вже зникав з публічного поля на шість днів – тоді його показали по ТБ всього один раз, і виглядав лідер дуже болісно. Публіка розглянула бинт на одній руці – медики зробили припущення, що під ним знаходиться катетер, з чого був зроблений висновок, що президент чимось серйозно хворіє.

Політолог повідомив, що у Лукашенка стався інсульт (Facebook Валерія Солов'я)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на екстреній нараді Ради безпеки 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко з'явився з забинтованою рукою. Фахівці припустили, що під пов'язкою знаходиться катетер для введення ліків.