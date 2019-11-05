Використовували і на Донбасі: в Лівії засікли смертоносну зброю Росії

У Лівії лікарі забили на сполох через поранення кулями, які миттєво вбивають і не виходять із тіла, що характерно для зброї російських снайперів.

Про це пише The New York Times. Примітно, що аналогічні пошкодження наносилися і терористами "Л/ДНР" на Донбасі.

Відзначається, що російські бойовики прибули до Лівії протягом останніх 6 тижнів. Їх близько 200 осіб.

У Лівії засікли смертоносну зброю Росії RT

У багаторічний збройний конфлікт Росія втрутилася на боці генерала Халіфи Хафтара. Його війська перебувають на сході Лівії. Їх підтримують ОАЕ, Саудівська Аравія і, почасти, Франція. Хафтар уже п'ять років воює з коаліцією, яка підтримує уряд країни в Тріполі.

За словами трьох високопоставлених лівійських чиновників і п'яти західних дипломатів, снайпери входять до складу ПВК "Вагнер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Мальти конфіскувала велику партію неофіційних лівійських банкнот, які, ймовірно, йшли з Росії для фінансування лівійських бойовиків.

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