У Лівії розбомбили з повітря центр мігрантів: близько 40 жертв і понад 80 постраждалих

Жертвами авіаудару по центру розміщення мігрантів у передмісті лівійської столиці Тріполі 2 липня стали не менше 40 осіб, близько 80 отримали поранення.

Про це повідомляє медична влада країни, передає "Інтерфакс". Зокрема, про поранених розповів Малек Мерсет, представник міністерства охорони здоров'я лівійського уряду, визнаного ООН. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, близько 80 мігрантів постраждали у результаті авіаудару по центру розміщення в місті Таджура.

Управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що воно "надзвичайно стурбоване визначенням кількості загиблих і поранених мігрантів".

Відомо, що в понеділок, 1 липня, Лівійська національна армія (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром, заявила, що починає бомбардування з повітря цілей у Тріполі після невдалої спроби захоплення столиці.

Libya Airstrike Kills 40 in Migrant Detention Center, Official Says The United Nations-supported government blamed the self-styled Libyan National Army, led by Khalifa Hifter, for the strike early Wednesday.



By THE ASSOCIATED PRESS https://t.co/ggZYFfUX8T pic.twitter.com/Z3oe37j9cI