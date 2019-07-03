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У Лівії розбомбили з повітря центр мігрантів: близько 40 жертв і понад 80 постраждалих

1.1тЧитати матеріал російською

Жертвами авіаудару по центру розміщення мігрантів у передмісті лівійської столиці Тріполі 2 липня стали не менше 40 осіб, близько 80 отримали поранення.

Про це повідомляє медична влада країни, передає "Інтерфакс". Зокрема, про поранених розповів Малек Мерсет, представник міністерства охорони здоров'я лівійського уряду, визнаного ООН. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, близько 80 мігрантів постраждали у результаті авіаудару по центру розміщення в місті Таджура.

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У Лівії розбомбили з повітря центр мігрантів: близько 40 жертв і понад 80 постраждалих

Jewish Community

У Лівії розбомбили з повітря центр мігрантів: близько 40 жертв і понад 80 постраждалих

Управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що воно "надзвичайно стурбоване визначенням кількості загиблих і поранених мігрантів".

Відомо, що в понеділок, 1 липня, Лівійська національна армія (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром, заявила, що починає бомбардування з повітря цілей у Тріполі після невдалої спроби захоплення столиці.

У Лівії розбомбили з повітря центр мігрантів: близько 40 жертв і понад 80 постраждалих

АР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорту столиці Лівії, Тріполі, під час військових зіткнень згорів літак АН-124 "Руслан".

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Лівія
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