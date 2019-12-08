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8 грудня • оновлено в 23:35
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"Рішуче підтримуємо Україну": в ЄС поставили Путіна на місце перед зустріччю в Парижі

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Президент Литви Гітанас Науседа виступив на підтримку України напередодні саміту в "нормандському форматі", який відбудеться 9 грудня, і закликав Росію виконувати Мінські домовленості.

Своєю позицією він поділився на сторінці в Twitter в неділю, 8 грудня.

"Наближається "нормандський" саміт, Литва рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами", – написав Науседа.

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У Литві поставили Путіна на місце перед самітом у Парижі

У Литві поставили Путіна на місце перед самітом у Парижі

УНІАН

У Литві поставили Путіна на місце перед самітом у Парижі

У Литві поставили Путіна на місце перед самітом у Парижі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Гітанас Науседа Володимир Путін
Місце
Литва
Тег
нормандський формат
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
не в ЕС а в кучке проебалтов
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
И чо Путин, отдал Крым, не)))?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
В ЕС.... Блин, нищая Литва! Без промышленности, аграрная,работающая в Европе *вахтенным* методом! Прости тут ка америк осов, подвывающий шакал!
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