"Рішуче підтримуємо Україну": в ЄС поставили Путіна на місце перед зустріччю в Парижі

Президент Литви Гітанас Науседа виступив на підтримку України напередодні саміту в "нормандському форматі", який відбудеться 9 грудня, і закликав Росію виконувати Мінські домовленості.

Своєю позицією він поділився на сторінці в Twitter в неділю, 8 грудня.

"Наближається "нормандський" саміт, Литва рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами", – написав Науседа.

Normandy Summit approaching, #Lithuania strongly supports #Ukraine 's sovereignty and territorial integrity. We urge #Russia to fulfill its obligations under #Minsk agreements. #NormandySummit @ZelenskyyUa @KremlinRussia_E @EmmanuelMacron #angelamerkel