"Рішуче підтримуємо Україну": в ЄС поставили Путіна на місце перед зустріччю в Парижі

Президент Литви Гітанас Науседа виступив на підтримку України напередодні саміту в "нормандському форматі", який відбудеться 9 грудня, і закликав Росію виконувати Мінські домовленості.
Своєю позицією він поділився на сторінці в Twitter в неділю, 8 грудня.
"Наближається "нормандський" саміт, Литва рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами", – написав Науседа.
У Литві поставили Путіна на місце перед самітом у Парижі
УНІАН
У Литві поставили Путіна на місце перед самітом у Парижі
Normandy Summit approaching, #Lithuania strongly supports #Ukraine 's sovereignty and territorial integrity. We urge #Russia to fulfill its obligations under #Minsk agreements. #NormandySummit @ZelenskyyUa @KremlinRussia_E @EmmanuelMacron #angelamerkel- Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 8, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Науседа раніше порадив Україні не йти на поступки Росії і відстоювати свої територіальні права.
Глава Сейму Литви Вікторас Працкетіс закликав свою країну і весь Європейський Союз стати на захист України через агресію Росії.
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