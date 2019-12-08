"Рішуче підтримуємо Україну": в ЄС поставили Путіна на місце перед зустріччю в Парижі

Президент Литви Гітанас Науседа виступив на підтримку України напередодні саміту в "нормандському форматі", який відбудеться 9 грудня, і закликав Росію виконувати Мінські домовленості.

Своєю позицією він поділився на сторінці в Twitter в неділю, 8 грудня.

"Наближається "нормандський" саміт, Литва рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами", – написав Науседа.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Науседа раніше порадив Україні не йти на поступки Росії і відстоювати свої територіальні права.

Глава Сейму Литви Вікторас Працкетіс закликав свою країну і весь Європейський Союз стати на захист України через агресію Росії.

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