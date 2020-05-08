"Стали на сторону Гітлера": в Литві хочуть оголосити день агресії СРСР проти Європи

У Литві депутати запропонували зробити 17 вересня днем агресії СРСР проти Європи.

Проєкт зареєстрували депутати-консерватори Лаурінас Кащюнас і Аудронюс Ажубаліс, пише Delfi.

rubaltic.ru

На їхню думку, це дозволить звернути увагу суспільства на суперечливу історичну розповідь про позитивну роль СРСР і його перемогу у Другій світовій війні.

"Литва має бути зацікавлена в тому, що під час оцінки війни треба охоплювати всю її історію повністю і конкретно всі країни, відповідальні за військові злочини військових і післявоєнних років", – наголосили автори законопроєкту.

Також вони нагадали, що Радянський Союз став на сторону Гітлера, коли вторгся до Польщі.

"Цим пам'ятним днем хочеться звернути увагу на роль комуністичної Росії, доведену історичними фактами, і її відповідальність за рішення і наслідки цих дій для народів Європи. 17 вересня обрали тому, що в цей день, у 1939 році, СРСР увійшов до Польщі, на яку напали нацисти, ставши на сторону Адольфа Гітлера і підтвердивши наявність таємної змови з фашистською Німеччиною, про яку замовчувалося", – йдеться у документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Латвії, Литви та Естонії виступили зі спільним зверненням напередодні 75-річчя закінчення Другої світової війни в Європі. Вони звинуватили СРСР у тому, що він став таким же окупантом, як і нацистська Німеччина.

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