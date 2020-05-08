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9 травня • оновлено в 01:09
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У Литві хочуть оголосити день агресії СРСР проти Європи

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У Литві депутати запропонували зробити 17 вересня днем агресії СРСР проти Європи.

Проєкт зареєстрували депутати-консерватори Лаурінас Кащюнас і Аудронюс Ажубаліс, пише Delfi.

"Стали на сторону Гітлера": в Литві хочуть оголосити день агресії СРСР проти Європи

rubaltic.ru

На їхню думку, це дозволить звернути увагу суспільства на суперечливу історичну розповідь про позитивну роль СРСР і його перемогу у Другій світовій війні.

"Литва має бути зацікавлена в тому, що під час оцінки війни треба охоплювати всю її історію повністю і конкретно всі країни, відповідальні за військові злочини військових і післявоєнних років", – наголосили автори законопроєкту.

Також вони нагадали, що Радянський Союз став на сторону Гітлера, коли вторгся до Польщі.

"Цим пам'ятним днем хочеться звернути увагу на роль комуністичної Росії, доведену історичними фактами, і її відповідальність за рішення і наслідки цих дій для народів Європи. 17 вересня обрали тому, що в цей день, у 1939 році, СРСР увійшов до Польщі, на яку напали нацисти, ставши на сторону Адольфа Гітлера і підтвердивши наявність таємної змови з фашистською Німеччиною, про яку замовчувалося", – йдеться у документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Латвії, Литви та Естонії виступили зі спільним зверненням напередодні 75-річчя закінчення Другої світової війни в Європі. Вони звинуватили СРСР у тому, що він став таким же окупантом, як і нацистська Німеччина.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Друга світова війна
Місце
Литва
Тег
СРСР
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
В 1920 году поляки отжали у литовцев Вильнюс, а после 17 сентября 1939 года, в результате ввода Красной Армии на земли закерзонья, Вильнюс снова стал литовским. Если литовские депутаты недовольны действиями Красной Армии, то пусть отдают Вильнюс обратно полякам. ))
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ковпак сидор
ковпак сидор
Забыли как ворон ловили и ели ,когда были вольными .
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Ш. Олег
Ш. Олег
А я предлагаю сделать Днём памяти 31 января. Именно в этот день в 1942 году глава немецкой полиции безопасности в Эстонии Мартин Зандбергер рапортовал в Берлин, что на вверенной ему территории yничтожен последний евpeй, и она стала первой в составе рейха зоной оккyпации, которую можно считать на сто процентов "юдeнфрай". Причём, достигнуто это было - как бы сегодня ни махали возмущённо ручками и ни закатывали глазки потомки - в девяти из десяти случаев стараниями не немцев, а мpaзей из "Омакайтсе" и полицaев из местного населения.
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