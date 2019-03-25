"У козаків-запорожців – російське коріння": в Росії задумали вкрасти історію України

Старший науковий співробітник Інституту Російської історії РАН Андрій Марчуков заявив, що все козацтво, включаючи запорожців, має споконвічно російські корені.

Він обурився через те, що зараз його нібито віддають в руки русофобів в Україні. Маревними псевдоісторичними роздумами рупор Кремля поділився на конференції в Москві, повідомляє проросійське ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми знаємо, що багато які козачі війська взагалі були породженням російської державності, вірою і правдою служили їй, відстоювали її межі, і так далі. І, тим паче, з історичної і моральної точки зору, ми не маємо права віддавати козацьку історію, в тому числі і запорізьку, не кажучи вже про слобідське козацтво, на відкуп антиросійським проектам", — висловився Марчуков.

Він також вибухнув безглуздою "сенсацією" про те, що Київ нібито вербує сепаратистів у лавах сучасного донського козацтва.

Запорожці youtube.com

"Ми знаємо, що є козачі сепаратисти, які заявляють, що, мовляв, донські козаки — це не росіяни, а особлива нація, що "Московщина" приєднала і придушила волелюбний козачий Дон. Ми знаємо, що цим козацьким сепаратистам дуже велику підтримку надає Україна, яка теж ввела монополію на запорізьке козацтво, оголосивши його не частиною російського козацького пояса, а якоюсь "тисячолітньою історією української нації", — сказав неадекватний пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний екс-нардеп Василь Волга заявив, що запорізькі козаки нібито заснували Харків і Суми на території Росії, коли тікали від наслідків періоду руїни в Україні.

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