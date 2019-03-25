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"У козаків-запорожців – російське коріння": в Росії задумали вкрасти історію України

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Старший науковий співробітник Інституту Російської історії РАН Андрій Марчуков заявив, що все козацтво, включаючи запорожців, має споконвічно російські корені.

Він обурився через те, що зараз його нібито віддають в руки русофобів в Україні. Маревними псевдоісторичними роздумами рупор Кремля поділився на конференції в Москві, повідомляє проросійське ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми знаємо, що багато які козачі війська взагалі були породженням російської державності, вірою і правдою служили їй, відстоювали її межі, і так далі. І, тим паче, з історичної і моральної точки зору, ми не маємо права віддавати козацьку історію, в тому числі і запорізьку, не кажучи вже про слобідське козацтво, на відкуп антиросійським проектам", — висловився Марчуков.

Він також вибухнув безглуздою "сенсацією" про те, що Київ нібито вербує сепаратистів у лавах сучасного донського козацтва.

Запорожці

Запорожці

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"Ми знаємо, що є козачі сепаратисти, які заявляють, що, мовляв, донські козаки — це не росіяни, а особлива нація, що "Московщина" приєднала і придушила волелюбний козачий Дон. Ми знаємо, що цим козацьким сепаратистам дуже велику підтримку надає Україна, яка теж ввела монополію на запорізьке козацтво, оголосивши його не частиною російського козацького пояса, а якоюсь "тисячолітньою історією української нації", — сказав неадекватний пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний екс-нардеп Василь Волга заявив, що запорізькі козаки нібито заснували Харків і Суми на території Росії, коли тікали від наслідків періоду руїни в Україні.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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andrei andrei
andrei andrei
Нет никакой укроистории, как, собственно, и нации.
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Рязанов Юрий
Рязанов Юрий
andrei andrei, Отозвалась мордва с мокшанских болот.Украинец,немец,литовец-это имя существительное.Это нация,а русский-имя прилагательноНе нация,а принадлежность.Кому,чему.Холоп вообщем.Иди пасись,быдло чмошное.
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
какая смешная мокша
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