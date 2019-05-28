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ПолітикаЕкономіка

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У Косово почалися масові заворушення: є поранені

6.1тЧитати матеріал російською

Серби, які проживають на півночі Косова, влаштували зіткнення з поліцією самопроголошеної республіки.

Заворушення спалахнули на вулицях сербських муніципалітетів Зубін-Поток і Косовська-Мітровіца, передає телеканал РТС, а також Метохії. Тут чути сирени і постріли.

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Косово вивело на вулиці спецназ МВС ROSA. Серби, які живуть на зазначених територіях, звели на вулицях барикади. Під час штурму барикад були поранені щонайменше двоє сербів і один поліцейський-албанець.

Під час перестрілки спецназу із невідомим противником було випущено близько двох сотень куль. Поліція застосувала світлошумові гранати і сльозогінний газ.

У Косово почалися масові заворушення

У Косово почалися масові заворушення

novosti.rs

У Косово почалися масові заворушення

У Косово почалися масові заворушення

novosti.rs

У Косово почалися масові заворушення

У Косово почалися масові заворушення

novosti.rs

У Косово почалися масові заворушення

У Косово почалися масові заворушення

novosti.rs

У Косово почалися масові заворушення

У Косово почалися масові заворушення

I. Radulović

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці у вівторок косовською поліцією були затримані 13 сербів на півночі Косова і Метохії за підозрою у причетності до організованої злочинності та вбивства поліцейського у 2011 році.

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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Косово - это оккупированная проамериканскими террористами территория Сербии!
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