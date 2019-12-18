У Конгресі США виступили на захист віруючих України від Росії: про що мова

У Сенат США внесли законопроєкт на захист релігійних прав українців від порушень, які здійснює Росія.
Відповідний документ під назвою "Про протидію порушенням релігійної свободи в Україні з боку РФ і збройних формувань під її командуванням" з'явився в базі Конгресу 12 грудня.
17 грудня також був зареєстрований білль до законопроєкту. Автором ініціативи виступив сенатор-республіканець Роджер Вікер.
У США виступили на захист віруючих України від РФ
delo.ua
Документ направили на розгляд комітету з міжнародних відносин сенату. Тексту законопроєкту в базі даних Конгресу поки немає.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Конгресі США схвалили законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти держборгу Росії, а також банківського та енергетичного секторів країни.
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