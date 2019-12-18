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18 грудня • оновлено в 21:53
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У Конгресі США виступили на захист віруючих України від Росії: про що мова

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У Сенат США внесли законопроєкт на захист релігійних прав українців від порушень, які здійснює Росія.

Відповідний документ під назвою "Про протидію порушенням релігійної свободи в Україні з боку РФ і збройних формувань під її командуванням" з'явився в базі Конгресу 12 грудня.

17 грудня також був зареєстрований білль до законопроєкту. Автором ініціативи виступив сенатор-республіканець Роджер Вікер.

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У США виступили на захист віруючих України від РФ

У США виступили на захист віруючих України від РФ

delo.ua

Документ направили на розгляд комітету з міжнародних відносин сенату. Тексту законопроєкту в базі даних Конгресу поки немає.

У Конгресі США виступили на захист віруючих України від Росії: про що мова

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Конгресі США схвалили законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти держборгу Росії, а також банківського та енергетичного секторів країни.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
США
Тег
конгрес США
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украина сейчас новая религия. ''Рука Кремля'' Никто её не видел но все свято в неё верят)))))
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