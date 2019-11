Імпічмент Трампу через Зеленського: в Конгресі США стартували історичні слухання. Онлайн-трансляція

У середу, 13 листопада, в Конгресі США почалися історичні публічні слухання у справі про імпічмент президента Дональда Трампа через його можливий тиск на керівництво України.

Засідання почалося о 16:00 за київським часом і транслювалося в прямому ефірі по національному телебаченню (щоб подивитися трансляцію, доскрольте новину до кінця).

Рідкісна і тривала процедура полягає в тому, щоб з'ясувати, чи не зловживав президент своїм службовим становищем з особистою або політичною вигодою, підштовхуючи іноземний уряд до розслідування проти своїх опонентів, і чи є ці дії непоправними злочинами.

На слуханнях детально обговорювали розслідування справи політичного опонента Трампа Джо Байдена і його сина Хантера, до якого американський президент нібито підштовхував главу України Володимира Зеленського.

Зокрема, заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент заявив, що Штати не повинні залучати до цього іншу країну і справа стосується тільки американців. Він висловився про корупцію в Україні та можливу брехню з боку попередніх керівників ГПУ.

Далі перед Конгресом з'явився тимчасовий повірений у справах України Вільям Тейлор. Він наголосив, що не підтримує жодну з країн.

"Україна – важливий стратегічний партнер США. Вона воює з агресивною Росією. Поки ми тут сидимо, росіяни вбивають українських солдатів. Україні потрібна військова допомога. Затримка військової допомоги в обмін на внутрішньополітичну допомогу – скажена ідея", – зазначив він.

Тейлор виступив проти Росії і підтримав санкції, введені проти неї США і європейськими країнами.

Дипломат відкрито заявив, що адвокат Трампа Рудольф Джуліані навмисно розхитував відносини між США й Україною.

Він також розповів, що в керівництві США було два канали відносин з Україною: офіційний і неофіційний. Другий не підкорявся Конгресу. Тейлор назвав його учасниками колишнього спецпредставника Держдепу США щодо України Курта Волкера, посла США в ЄС Гордона Сондланда і Джуліані.

Тейлор підтвердив інформацію про те, що глава США вимагав від Зеленського зробити заяву про розслідування справи Байдена і втручання у вибори 2016 року. Дипломат сказав, що знає про переписку Волкера з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком.

Далі члени Конгресу поставили свої питання Тейлору. Дипломат озвучив ще кілька гучних звинувачень.

По-перше, Тейлор розповів, що його помічник чув розмову між Трампом і Сондландом, в якій президент США запитав, як ідуть справи з розслідуваннями. Під цим словом він мав на увазі справу Байденів.

Сондланд нібито відповів, що Україна готова просунутися далі. На питання, чи цікавить Трампа військова допомога Україні і війна на Донбасі в цілому, той відповів, що його більше турбують Байдени.

Примітно, що сам Трамп у звичній манері відреагував на слухання. "Вони хочуть зупинити мене, але я борюся для вас!" – заявив він у відеозверненні до американців. Також він запевнив, що навіть не дивився трансляцію, тому що не має так багато часу.

